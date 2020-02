Test: Roborock S5 Max, Roboterstaubsauger mit Wischfunktion

Vor 20 Jahren mag man sich einen Haushaltsrobotor vielleicht etwas futuristischer vorgestellt haben, doch fernab jeder Kritik am bestenfalls funktionalen Äußeren: Praktisch sind die autark agierenden Staubsauger halt doch, denn schließlich lässt sich mit der eigenen Lebenszeit so viel besseres anstellen als kräftezehrende Hausarbeit.

Die Unterschiede in Sachen Saugleistung und vor allem dem Verhältnis von Preis zu Leistung sind mitunter enorm: Im Mac-Life-Vergleichstest Ende 2018 konnte sich der China-Geheimtipp S50 als Sieger beweisen und erbrachte damit den Beweis, dass hierzulande bekanntere Marken wie Dyson und Roomba nicht zwangsläufig die besten Geräte im Sortiment haben.

Der S50 segelte seinerzeit noch unter der Marke Xiaomi, seine zahlreichen Nachfolger werden inzwischen aber direkt durch den Hersteller Roborock vermarktet – auch hier in Deutschland. Einer der Neuzugänge hört dabei auf den Namen S5 Max und lässt so die Verwandtschaft zum einstmaligen Testsieger bereits erahnen.

Roborocks verwirrende Modellpolitik

Roborock fährt eine verwirrende Modellstrategie. Taucht man in das Kleingedruckte ab, kristallisiert sich aber heraus, dass der S5 Max trotz einer niedrigeren Modellnumer als der S6 dann doch das aktuelle Topmodell unter den Roborock-Saugern darstellt. Dabei hat sich an der Hardware gegenüber seinen älteren Brüdern gar nicht so viel geändert: Gegenüber dem S5 ist da vor allem der Wassertank zu nennen. Der ist mit einem Volumen mit 0,29l nun fast doppelt so groß. Mit 180 Minuten Akkulaufzeit hält er zudem beim Saugen rund 30 Minuten länger durch – die Akkukapazität ist indes mit 5200 mAh identisch, der Neue dürfte in Sachen Energieverbrauch also schlicht ein klein wenig effizienter arbeiten.

Roborock S5 Max – bestellt bei Gearbest

S5 Max: Neuerungen vor allem softwareseitig

So schnell die Neuerungen bei der Hardware gesichtet sind, so willkommen sind doch die softwareseitigen Neuheiten. Der S5 Max wird mit der neuen, übersichtlicheren Roborock- statt der Mi-Home-App verbunden. Ein Pluspunkt, doch die eigenen Daten landen dabei noch immer in China. Skeptiker in Sachen Datenschutz verzichten daher lieber ganz auf einen Roborocksauger oder aber nutzen bei der Registrierung zumindest eine Fake-E-Mail-Adresse in Kombination mit dem Betrieb in einem Gäste-WLAN.

Toll ist, dass der S5 Max nun statt einer gleich drei Karten der Umgebung speichert. Auch ausgefeiltere Funktionen zur raumbasierten Arbeit gefallen, so ist inzwischen eine gezielte Einzelraumreinigung möglich. Wer vom S50 kommt, freut sich dabei durchaus, dass er so beispielsweise nicht länger über das Schließen von Türen steuern muss, wo gereinigt werden soll und wo nicht: Einfach den zu reinigenden Raum auf der seitens des Saugers erstellten Karte antippen und die Reinigung starten – voilà!

Der S5 Max ist kein Laubbläser, aber auch kein Leisetreter

Die Lärmentwicklung ist mit um die 60 dB auf Parkett und Holzdielen im normalen Modus erträglich, legt im für Teppichböden empfehlenswerten Turbomodus aber nochmals hörbar zu – lauter als ein herkömmlicher Staubsauger ist der S5 Max dabei nicht. Im Idealfall hören ohnehin nur Nachbarn das Gerät, da sich der Robotersauger zeitgesteuert natürlich am besten immer dann ans Werk macht, wenn man nicht zuhause ist.

Der Teppich des Todes

So sehr der S5 Max als Weiterentwicklung bewährter Roborock-Robosauger zu begeistern vermag, gibt es auch immer noch etwas über bekannte Schwächen zu berichten. So weigert sich das aktuelle Topmodell abermals beharrlich auf dunkle Teppiche zu fahren. Wer keine Treppen oder andere Abgründe in den eigenen vier Wänden hat, kann sich aber noch immer mit dem Abkleben der Absturzsensoren mit Kreppband behelfen – danach bezwingt der S5 Max wie seinerzeit der S50 schwarze Teppiche mit Bravour. Trotzdem: Hier könnte der Hersteller doch mal nachbessern und sei es durch das Definieren von Teppich-Zonen, bei denen sich bestimmte Flächen als absturzsicher definieren lassen könnten, um die in diesem Sonderfall problematische Sensorik auszuschalten.

Das Allerwichtigste aber ist: Wo der S5 Max gesaugt hat, hinterlässt er Sauberkeit. Testweise ausgebrachtes Kleintierstreu stellte den Roborock im Saugmodus vor genau so wenig Probleme, wie auch Mehl sowie ganz herkömmlicher Hausstaub – in den Flächen ist das Ergebnis eine glatte 1 und selbst Ecken meistert der S5 Max mindestens befriedigend, meist sogar gut. Und das autark: Im Vergleich zum ganz ähnlich ausgestatteten MiRobot 1S steigt der S5 Max deutlich besser über Türschwellen und tut es damit seinem Vorgänger S50 gleich – rund 2 cm „klettert“ der S5 Max ohne Probleme.

Wischi-waschi-Wischfunktion

Keine falschen Hoffnungen darf man sich beim aktuellen Roborock-Helferlein in Sachen Wischfunktion machen. Einen Eimer warmes Wasser mit einem Schuss Reiniger und einen Feudel vermag nämlich auch der S5 Max nicht zu ersetzen. Vielmehr ist die Wischfunktion bei diesem Modell ebenfalls als das i-Tüpfelchen der Saugfunktion zu verstehen. Die Durchfeuchtung der Mikrofasertücher ist zwar inzwischen regelbar, aber für mehr als das Binden von feinem Reststaub nach dem Saugen reicht es beim S5 Max nicht – das bedeutet aber auch, dass das Reinigungsergebnis nach dem „Saugwischen“ eben doch ein klein bisschen besser ist als beim alleinigen Saugen.

### BU

Der S5 Max ist, Stand Anfang 2020, das Topmodell unter den Roboterstaubsaugern von Roborock.

### BU

Einer der Unterschiede gegenüber dem „kleinen“ Bruder S5 ist der größere Wassertank. Dabei ersetzt die Wischfunktion aber noch immer nicht den Mopp und versteht sich eher als Plus in Sachen Bindung des letzten bisschen Staubs nach dem Saugen.

### BU

Roborock statt Mi Home: Der S5 Max wird mit einer neuen, übersichtlicheren App genutzt.

Fazit

Der S5 Max ist ein sehr guter Saugroboter, große Neuerungen gegenüber den Vormodellen aber bleiben aus – dennoch: viel besser geht es derzeit nicht bei vergleichbarem Preis.

Testergebnis Produktname S5 Max Hersteller Roborock Preis 460 € Webseite roborock.com Pro Reinigungsleistung

Reinigungsleistung leichte Einrichtung

leichte Einrichtung entschlackte App

entschlackte App Contra dunkle Teppiche noch immer ein Problem

dunkle Teppiche noch immer ein Problem offene Datenschutzfragen, da Server in China

offene Datenschutzfragen, da Server in China Wischfunktion lediglich zur Reststaubbindung sinnvoll Bewertung 1.5

gut

