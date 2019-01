30.01.2019 - 11:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



30.01.2019 - 11:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Auch unter iOS 12 bleibt Safari der Standardwebbrowser. Ändern lässt sich dies zwar nicht, aber im Umgang mit Apples Browser können Sie sich einige praktische Tipps zu Nutze machen. Apple hat nämlich zahlreiche versteckte Funktionen integriert, die Sie unbedingt kennen sollten und die Ihnen das Leben deutlich einfacher machen können. Wer hat nicht schon einmal ein Tab geschlossen und es kurz darauf bereut?

So de-/aktivieren Sie die Tableiste

Nehmen Sie Ihr iPhonem zur Hand und öffnen Sie die Einstellungs-App. Ihnen wird eine Vielzahl von Einstellungen eingeblendet. Scrollen Sie nach unten, bis Sie den Punkt „Safari“ sehen und tippen Sie darauf. In den Safari-Einstellungen finden Sie im zweiten Funktionsblock die Option „Tableiste einblenden“. Ziehen Sie den Regler nach links, um die Tableiste auszublenden. Übrigens können Sie sich seit iOS 12 darunter auch „Symbol in Tabs anzeigen“ lassen.

So finden Sie bestimmte Tabs wieder

Tippen Sie anschließend auf das Tab-Symbol. Drehen Sie jetzt Ihr iPhone in das Querformat. (Auf dem iPad ist dies jedoch nicht nötig.) Oben links sehen Sie ein Suchfeld. Tippen Sie darauf und geben Sie danach einen Suchbegriff ein. Nun werden Ihnen sämtliche Safari-Tabs angezeigt, die den entsprechenden Suchbegriff in der URL oder dem Webseitentitel beinalten. Wählen Sie jetzt noch das gewünschte Tab aus und Sie sind am Ziel.

So schließen Sie einzelne Tabs in Safari am iPhone

Wenn Sie den Safari-Browser auf Ihrem iPhone geöffnet haben, tippen Sie unten rechts auf das Symbol für die Tabs. Ihnen werden dann alle Tabs hintereinander aufgereiht angezeigt. Um nun ein einzelnes Tab zu schließen, können Sie auf das kleine X in der linken Ecke des Tabs tippen. Sollten Sie mehrere Tabs schließen wollen, können Sie alternativ dazu auch auf dem Tabs nach links wischen. Dies funktioniert deutlich schneller.

So schließen Sie alle Tabs in Safari am iPhone

Anstatt zu wischen oder auf die kleinen X-Symbole zu tippen, können Sie auch alle Tabs mit einmal schließen. Halten Sie dazu in der Seitenansicht den Finger auf das Tab-Symbol gedrückt. Ihnen wird dann die Möglichkeit angezeigt einen neuen Tab zu erstellen oder alle X Tabs zu schließen. Alternativ können Sie in der Tab-Übersicht den Finger auch auf „Fertig" gedrückt halten, um dieselben Optionen zu erhalten.

So öffnen Sie geschlossene Tabs in Safari am iPhone erneut

Sollten Sie gerade aus Versehen ein Tab in Safari geschlossen haben, dann besteht die Möglichkeit zur Rettung. Tippen Sie dazu in Apples Browser auf das Tab-Symbol am rechten Rand. Je nach Ausrichtung kann dies oben oder unten sein.

Ihnen werden werden jetzt alle Tabs hintereinander aufgereiht dargestellt. Um ein geschlossenes Tab erneut zu öffnen, halten Sie Ihren Finger kurz auf das Plus-Symbol gedrückt, bis ein neues Menü erscheint. Hier sehen Sie die zuletzt geschlossenen Tabs. Wählen Sie das gewünschte aus, indem Sie darauf tippen und schon wird der Tab wiederhergestellt.

So rufen Sie am iPhone oder iPad Desktop-Versionen von Webseiten in Safari auf

Rufen Sie eine Webseite, die wie maclife.de für Smartphones und Tablets optimiert ist, auf. Danach halten Sie den Finger auf das Neuladen-Symbol rechts in der Adressleiste gedrückt. Jetzt erscheint die Option „Desktop-Site anfordern“. Mit einem Fingertipp darauf wird die Seite als Desktop-Seite sofort neu geladen.

