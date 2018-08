03.08.2018 - 10:31 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



In macOS Mojave experimentiert Apple mit einem kleinen aber interessanten Feature. Mit dem neuen Betriebssystem darf man sich nämlich auch offiziell auf dynamische Schreibtischhintergründe freuen. Diese Wechseln bei gleichem Motiv die Lichtstimmung und den Look nach Tageszeit. Dadurch lässt sich schon auf dem Schreibtisch die ungefähre Tageszeit ablesen. Wir möchten Ihnen zeigen, wie Sie das Feature de-/aktivieren können.

Als neuen Bildschirmhintergrund spendiert Apple unter anderen ein Aufnahme der namensgebenden Mojave Wüste. Im Gegensatz zu den bisherigen Wallpapern verändert sich dieses im Laufe des Tages. Am Morgen ist es noch in ein seichtes blau getaucht, während über den Tag hinweg die Beleuchtung intensiver wird und erst gegen Abend wird abnimmt, bevor Sie in einem dunklen blau gerade noch so zu erkennen ist. Wenn Sie einen solchen dynamischen Hintergrundwechsel nicht wünschen, lässt sich das Feature jederzeit deaktivieren.

So de-/aktivieren Sie die dynamischen Wallpaper in macOS Mojave

Um die dynamischen Wallpaper unter macOS Mojave einzuschalten beziehungsweise zu deaktivieren, klicken Sie zunächst auf das Apple-Logo in der Menüleiste und wählen Sie dann „Systemeinstellungen“ aus. Im Einstellungsmenü angekommen, klicken Sie nun auf „Schreibtisch & Bildschirmschoner“. Wählen Sie nun den Reiter „Schreibtisch“ aus und dann eines der dynamischen Wallpaper. Darüber erscheint jetzt ein Dropdown-Menü. Hier lässt sich auswählen, ob Sie das dynamische, helle oder dunkle Motiv nutzen möchten. Ihre Auswahl können Sie jederzeit widerrufen.

