Endloses Video: So geben Sie eine Videoschleife mit QuickTime am Mac wieder

Tipp

Manche Videos bieten sich geradezu an, um in einer Endlosschleife zu laufen. Mit QuickTime am Mac ist dies sogar unglaublich einfach umzusetzen. So lassen sich Videos nicht nur mit dem Player wiedergeben, in andere Formate exportieren und auch schneiden, sondern Apple hat der Applikation eine sogenannte Loop-Funktion (Endlosschleife) spendiert. Wir zeigen Ihnen, wie Sie sie ganz leicht aktivieren.