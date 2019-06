05.06.2019 - 08:28 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



05.06.2019 - 08:28 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Manchmal benötigt man einfach eine Auszeit oder möchte in Ruhe schlafen können. Damit Sie Ihr iPhone jedoch auch in dieser Zeit entspannen lässt, haben Sie mehrere Optionen. Sie können es ausschalten oder in den Flugmodus versetzen. Beide Möglichkeiten verhindern jedoch, dass Sie im Ernstfall erreichbar sind. Sie sollten daher stattdessen den „Nicht stören“-Modus aktivieren. Dieser bietet gleich drei unterschiedlich Optionen an.

„Nicht stören“ für bestimmte Zeiten

Der „Nicht stören“-Modus ist seit langer Zeit ein fester Bestandteil von iOS. Einmal manuell aktiviert, kann er jedoch auch schnell vergessen werden. Damit Ihnen das nicht mehr passiert, hat Apple in iOS 12 neue Zeitoptionen integriert.

Rufen Sie zunächst das Kontrollzentrum auf und drücken Sie fest auf das Mond-Symbol. Sie können nun auswählen, ob „Nicht stören“ für „1 Stunde“, „bis heute Abend“ oder „bis ich diesen Ort verlasse“ aktiviert bleibt. Wurde ein Termin im Kalender erkannt, steht zusätzlich die Option „bis Ende dieses Ereignisses“ zur Auswahl.

„Nicht stören“ während der Schlafenszeit

Schon seit iOS 11 können Sie eine Schlafenszeit in der Uhren-App einrichten. Diese lässt sich ab iOS 12 auch an den „Nicht stören“-Modus koppeln. Gehen Sie dazu in den Einstellungen auf „Nicht stören“ und aktivieren zunächst die Option „Geplant“, indem Sie den Schieberegler nach rechts ziehen. Legen Sie nun eine Start- sowie Endzeit fest. Schieben Sie danach auch den Regler neben „Schlafenszeit“ nach rechts, um das Feature an „Nicht stören“ zu koppeln.

„Beim Fahren nicht stören“

Um den neuen „Beim Fahren nicht stören“-Modus zu aktivieren, haben Sie mehrere Möglichkeiten. Öffnen Sie die Einstellungs-App und rufen dann „Kontrollzentrum“ > „Steuerelemente anpassen“ auf. Hier können Sie über einen Tipp auf den grünen Button vor „Beim Fahren nicht stören“ den Modus zum Kontrollzentrum hinzufügen. Setzen Sie sich also in das Auto und aktivieren den ablenkungsfreien Modus über einen Wisch nach oben, um das Kontrollzentrum aufzurufen sowie einen Tipp auf den hinzugefügten Button.

