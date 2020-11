Apple One: Was passiert, wenn ich Apple-Dienste bereits bezahlt habe?

Bis zu acht Euro können Nutzer sparen, wenn sie jetzt Apple One als Abonnement abschließen. In Deutschland sind dazu zwei Preisstufen – Einzelperson und Familien – verfügbar, während in den USA noch Premium mit Apple News+ sowie Fitness+ gebucht werden kann. Die hier erhältlichen Abonnements enthalten iCloud (50 GB / 200 GB), Apple Music, Apple Arcade und Apple TV+. Während Apple damit die Verwaltung der eigenen Dienste vereinfachen möchte, stehen die Nutzer vor einigen Fragen.

Was passiert mit meinen Jahresabos?

Sowohl für Apple Arcade als Apple TV+ kann man als Jahresabonnement abschließen. Dies spart nämlich gegenüber der monatlichen Abrechnung mindestens die Kosten für zwei Monate. Möchte man nun Apple One nutzen und weiter sparen, dann verhält es sich übrigens ganz einfach. Wie es von „iPhone in Canada“ heißt, geht Apple sehr kulant mit Jahresabonnenten um und gibt diesen eine Gutschrift, die verrechnet wird. Der Restbetrag wird gutgeschrieben, während der Jahresvertrag zum Ablauf des Probeabos von Apple One gekündigt wird. Man lässt das Jahresabo dadurch nicht verfallen.

Kann ich mehr iCloud-Speicher buchen?

Daneben gibt es auch den Fall, dass Nutzer eventuell mehr iCloud-Speicher benötigen als im Super-Abo integriert sind. Apple erklärt in einem Supportdokument, welche Möglichkeiten es bezüglich des iCloud-Speichers gibt::

Wenn Apple One mehr Speicher bietet als dein aktueller Speicherplan , dann wird dieser beendet und du erhältst den Speicher aus dem Apple-One-Abo.

, dann wird dieser beendet und du erhältst den Speicher aus dem Apple-One-Abo. Wenn Apple One gleich viel Speicher bietet wie dein aktueller Speicherplan , dann wird dieser erst beendet, wenn die Testphase vorbei ist. An dem Speicherplatz änderst sich nichts.

, dann wird dieser erst beendet, wenn die Testphase vorbei ist. An dem Speicherplatz änderst sich nichts. Wenn Apple One weniger Speicher bietet als dein aktueller Plan, dann wird der iCloud-Speicher aus Apple One zu deinem bisherigen Speicher hinzuaddiert. Wenn du weniger benötigst, kannst du ein Downgrade durchführen.