Über alle diese Geräte haben wir bei Mac Life allerdings wahrlich schon genug berichtet – auch und besonders in dieser Ausgabe. Deshalb wollen wir an dieser Stelle ganz bewusst Entwicklungen abfeiern, die eben nicht von Apple kommen und uns trotzdem große Freude bereitet haben.

Zum Glück sind die Interessen in der Redaktion weit gestreut, sodass dich ein vielfältiger Blumenstrauß erwartet. Vom Kopfhörer bis zum Fahrrad.

Stefan Molz, Redakteur

1. Unifi Dream Machine

Endlich adäquater Ersatz für meine geliebte AirPort Extreme: Mit der Unifi Dream Machine holt man sich einen wahren Kraftzwerg in Sachen (W)LAN ins Haus! Wer Wert auf ein gutes, über weitere Zugangspunkte leicht zu erweiterndes Funknetz in den eigenen vier Wänden legt, dennoch das eine oder andere Gerät ganz klassisch via Ethernet einbinden will und Fan vielfältiger Optionen zur Konfiguration und Auswertung ist, wird in Ubiquitis Unifi...