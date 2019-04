(Bild: TheIncorporeal via Reddit)

Netzfundstück: So wird das ausrangierte iPhone zum modernen Kunstwerk. Haben Sie sich schonmal überlegt, was sie mit Ihrem alten Apple-Smartphone anfangen könnten? Klar, Sie können es Ihren Kindern zum Spielen geben, oder in der Verwandschaft verschenken. Sie könnten es auch als Fernbedienung zweckentfremden oder als Überwachungskamera einsetzen. Doch es gibt auch ein weniger nützliche, aber bei weitem stilvollere Verwendungsart. Die hat jetzt ein Reddit-Nutzer der Öffentlichkeit vorgestellt.