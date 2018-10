Das iPhone ist bereits seit 11 Jahren auf den Markt. Im Laufe der Zeit wird der ein oder andere Nutzer diverse Modelle angesammelt haben, die weder verkauft noch an Familienmitglieder oder Bekannte weitergegeben wurden. Nur weil ein Gerät in die Jahre gekommen ist und man es durch ein neues Smartphone ersetzte, kann es noch immer eine nützliche Aufgabe in Ihrem Leben erfüllen. Wir haben daher einige Ideen für Ihre alten Geräte zusammengetragen.