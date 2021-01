Was kommt 2021 von Apple?

Die Apple-Fanwelt dürfte 2021 ein wahres Feuerwerk von Neuerungen erleben. Nicht nur die üblichen Verdächtigen werden auf den Markt kommen sondern auch vollkommen neue Geräte.

Aber denken wir einmal kurz zurück? Was kam 2020 auf den Markt? Das iPhone SE, die Apple Watch Series 6, die Apple Watch SE, der HomePod mini, die M1-Macs Macbook Air, Macbook Mini und Macbook Pro 13. Dazu kamen dann noch die AirPods Max und das iPhone 12, das iPhone 12 mini und die iPhones 12 Pro und Pro Max. Nicht zu vergessen ist das neue iPad Air. Wenn man das so liest, wirkt es nicht gerade so, als habe Apple an der Pandemie Schaden genommen.

Aber was steht nun für 2021 an? Wir erwarten neue Macs mit Apple Silicon - einen MacBook Pro 16 Zoll und einen iMac mit M1-Prozessor - oder bringt Apple schon den M2?

Darüber hinaus schließen wir uns der Gerüchteküche an und sehen die AirPods 3 am Horizont: Mit kleineren Maßen und einer besseren Akkulaufzeit. Die neuen AirPods 3 dürften sich an den AirPods Pro orientieren. Aber freut euch nicht zu früh: Eine aktive Geräuschunterdrückung wird es wohl nicht geben.

Dann dürften auch noch neue iPads erscheinen - das iPad Pro ist überfällig. Es wird das erste iPad sein, dass mit 5G ausgerüstet sein wird - und vielleicht auch mit einem Mini-LED-Display. Wenn wir wetten sollten, wird es jedoch ein OLED-iPad werden.

Darüber hinaus wird auch eine ganze Herde neuer iPhones erwartet: Neben dem iPhone 13 und dem iPhone 13 mini wird es auch ein iPhone 13 Pro und ein iPhone 13 Pro Max geben. Wir gehen von schnelleren Prozessoren und bei den Pro-Modellen mit einer weiteren Kamera aus. Beim iPhone 13 und iPhone 13 mini werden es drei Kameras werden.

Und dann gibt es noch die ominösen AirTags: Das soll ein Schlüsselanhänger werden, der sich durch das iPhone orten lässt - auf wenige Zentimeter genau. Vielleicht kommen die AirTags auch noch 2021.

Was meinst du? Liegen wir damit richtig oder erwartet du noch weitere oder andere Produkte?