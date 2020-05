Unbox Therapy packt Apples 1000-Dollar-Display-Ständer aus - und macht sich darüber lustig

Eines muss man Unbox Therapy lassen: Kreativ und lustig sind die meisten seiner Auspack-Videos. Auch das neueste Video ist schon kurz nach der Veröffentlichung über eine Million Mal angeklickt worden und hat Tausende von Kommentaren bekommen. Es dreht sich dieses Mal alles um den Ständer, den es als optionales Zubehör für das 32 Zoll große Apple Retina 6K-Display gibt. Wie auch das Display selbst ist der Ständer in einer preislich für viele Nutzer so gar nicht erschwinglichen Liga - umso mehr Aufmerksamkeit hat nun das Unboxing-Video bekommen:

Das neue Apple Pro Display XDR ist ein überragendes Display, gar keine Frage. Nun konnte Hilsenteger auch die Frage beantworten, warum der Pro Stand so teuer ist. Apple verlangt in Deutschland für das Display selbst 5499 Euro für die Standardglas-Version und 6499 Euro für die Variante mit Nanotexturglas. Der Pro Stand schlägt dann noch einmal mit 1099 Euro zu buche - also gut ein Fünftel des Preises vom Monitor selbst.

Ist Apple verrückt geworden?

Schon bei der Vorstellung des neuen Pro-Displays gab es vor allem kritische Kommentare zu dem Preis des Luxus-Ständers. Es ist ähnlich wie auch bei den Mac-Pro-Rollen, die irrwitzige 899 Euro kosten, wenn man sie zusätzlich, also nicht bei der Konfiguration des Rechners bestellt: „Apple goes bananas“ - was zu deutsch so viel bedeutet, dass Apple wie vom wilden Affen gebissen bei seiner Preisgestaltung agiert.

Otto-Normal-Verbraucher kann das nicht nachvollziehen, es ist wohl aber auch so, dass man nicht einfach an einem Teil für die Pro-Serie einen zu billigen Preis dran schreiben will. Zudem - und das lassen wir nicht unerwähnt - Entwicklungsleistung, Material und Co müssen auch bei einem vermutlich eher seltener verkauften Produkt eingefahren wieder werden.