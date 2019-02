02.02.2019 - 15:36 Uhr Geschrieben von Andreas Donath





Microsoft eine neue Insider-Vorschau von Windows 10 veröffentlicht. Build 18329 enthält ein in unseren Augen sehr seltsames Feature: Win32-Apps können in der Windows Mixed Reality-Umgebung laufen, die für Virtual Reality-Headsets und das HoloLens Augmented Reality-Headset verwendet wird.

Bisher war es nur möglich, Anwendungen im VR-Bereich auszuführen, die mit der modernen UWP-API erstellt wurden. Nun hat Microsoft nachgelegt und erlaubt, dass jede Windows-Anwendung in einer VR-Welt genutzt werden kann. Wenn Sie Excel oder Photoshop oder eine Programmierumgebung mit einem Headset verwenden möchten, ist dies nun möglich.

Wir fragen uns nur, ob das ein wirkliches Anwendungsszenario ist. Apple nutzt bisher keine VR-Techniken zur Visualisierung von Apps, doch entsprechende Mac-Hardware ist auch noch nicht verfügbar. Es wird zwar gemunkelt, dass auch Apple eine AR/VR-Hardware plant, doch noch ist das nur ein Gerücht.

Ob es Sinn macht, Desktop-Anwendungen in die virtuelle Realität zu übernehmen? Wir haben zumindest die leichte Ahnung, dass Microsoft in Windows-10-Build nur demonstrieren kann, was möglich ist und nicht, was geplant ist. Der Insider Preview Build 18329 steht Fast Ring-Teilnehmern ab sofort zum Download zur Verfügung.

Was meinen Sie? Ist es sinnvoll, Anwendungen im VR-Mode zu betreiben? Gibt es sinnvolle Anwendungen dafür?

