Star-Wars-Hintergründe für peppige Videokonferenzen herunterladen

Videokonferenzen mit dem unaufgeräumten Wohnzimmer im Hintergrund, dem Küchenregal oder gar im Freien sehen so gar nicht professionell aus. Was viele nicht wissen: Man kann bei einigen Videokonferenz-Apps Hintergrundbilder einbauen, die wie ein Greenscreen hinter eurem Gesicht einmontiert werden. Dazu braucht man nur die passenden Bilder.

Fotos vom letzten Urlaub sind sicherlich auch schön, doch wie wäre es mal mit etwas ganz Neuem? Disney hat nun 31 kostenlose Hintergrundbilder mit Star-Wars-Motiven für Videokonferenzen veröffentlicht.

Die Hintergründe stammen aus dem gesamten Star Wars-Universum, so dass ihr so tun könnt, als würdet ihr vom Kaiserthron auf Exegol, dem Deck eines imperialen Sternenzerstörers, einer Hangarbucht der Rebellenallianz oder einer Vielzahl anderer Star-Wars-Schauplätze aus berichten, was ihr in der letzten Woche so gearbeitet habt. Natürlich sind keine weiteren Personen aus den Filmen im Bild zu sehen.

Neben Disney und Lucasfilm haben auch andere Unternehmen hochwertige Wallpaper für Videokonferenzen freigegeben.

Im Schlafzimmer von Carrie aus Sex and the City

Was wir besonders cool finden, sind die Hintergrundfotos von Modsy. Von diesem Online-Einrichtungsberater stammen diverse Wohnumgebungen, die aus berühmten Serien stammen. Wolltest du schon immer im Friends-Wohnzimmer oder bei Jerry von Seinfeld wohnen? Kein Problem! Oder sollen es lieber die Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Küchen aus Golden Girls sein? Besonders hübsch finden wir auch die geschmackvoll eingerichteten Zimmer aus Sex and the City.

Wie findest du die Idee, Fake-Backgrounds in Videokonferenzen zu nutzen? Schreibe uns einfach über die Kommentarfunktion unterhalb des Artikels deine Meinung!

