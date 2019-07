Seit mehr als anderthalb Jahren können der Sonos One sowie weitere Smart Speaker des Unternehmens per Alexa-Sprachsteuerung bedient werden. Schon damals versprach man auch die Unterstützung des Google Assistant. Nachdem der ursprüngliche Releasezeitraum (2018) verstrichen war, machten sich einige Nutzer bereits sorgen, dass die Funktion nicht wie geplant erscheine. Im Mai gab es Entwarnung und Sonos kündigte die Funktion für Juli an. Der Juli ist da und der Google Assistant ebenfalls.