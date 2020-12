Siri liest deine Telegram-Nachrichten über AirPods vor

Telegram wird vermutlich die erste Anwendung, die nicht von Apple stammt, die Messages With Siri nutzt. Damit ist eine Sprachausgabe gemeint, die dem Nutzer eingehende Nachrichten vorliest, wenn er die AirPods oder die AirPods Pro beziehungsweise die Powerbeats, Powerbeats Pro und Beats Solo Pro nutzt. Es soll aber auch möglich sein, Nachrichten mit Siri zu verfassen und per Telegram loszuschicken, wie The 8-Bit berichtet.

Die Funktion arbeitet nur mit einem iPhone oder iPad sowie den Apple-Kopfhörern zusammen, wenn das Gerät gesperrt ist. Kommt dann beispielsweise eine Nachricht an, wird der Absender genannt und dann die Nachricht per Sprachsynthese vorgebracht. Je nachdem, was für ein Text das ist, lässt sich die Botschaft mehr oder minder gut verstehen. Wer viel mit Emojis arbeitet, kann sich vorstellen, wie schwierig diese nicht nur in Sprache umzusetzen sondern vor allem, wie schwer es der Empfänger hat, sich aus den Sprachbeschreibungen ein Bild zu machen.

Derzeit ist die Messages With Siri-Funktion nur in der neuesten Beta von Telegram aufgetaucht. Wann die finale Version erscheinen wird, ist derzeit unklar.

Nutzt du die Vorlesefunktion für die Nachrichten-App bereits? Bringt diese Funktion etwas oder antwortet man lieber mit der Bildschirmtastatur? Schreibe uns deine Erfahrungen in die Kommentare unterhalb dieser Nachricht, wir sind sehr gespannt.