Ist der Shooter Area F2 eine dreiste Kopie von Rainbow Six Siege?

Ubisoft verklagt Apple und Google, weil sie Area F2 weiterhin in ihren App Stores anbieten. Es handelt sich nach Darstellung von Ubisoft um eine dreiste Kopie des Erfolgsspiels Rainbow Six Siege. Sowohl Google als auch Apple sollen sich geweigert haben, Area F2 aus dem Programm zu nehmen.

Rainbow Six Siege ist wie Area F2 ein First-Person-Shooter für Smartphones und Tablets, bei dem mehrere Spieler gemeinsam gegen Terroristen vorgehen oder auch die Seite der Bösewichte übernehmen können. Es handelt sich um ein Free-to-Play-Spiel, doch natürlich gibt es auch hier gegen Geld Zusatzausrüstungen und mehr Punkte als bei der kostenlosen Teilnahme. Das gilt für beide Games gleichermaßen.

Ubisoft stört die starke Ähnlichkeit nun doch zu sehr. Nach vergeblicher Aufforderung, das Spiel aus den App Stores zu nehmen, hat Ubisoft nun Klage gegen Apple und Google eingereicht. Nach einem Bericht von Bloomberg gehen die Vorwürfe so weit, dass Ubisoft die beiden Appstore-Betreiber der Mittäterschaft bei einer Urheberrechtsverletzung beschuldigt.

Area F2 wurde vom chinesischen Unternehmen Ejoy.com entwickelt, das zum Alibaba-Konzern gehört.

„Rainbow Six Siege ist eines der beliebtesten Multiplayer-Spiele auf der Welt und gehört zu den wichtigsten Titeln von Ubisoft“, so das französische Unternehmen in seiner Klageschrift. Die Anschuldigung lautet konkret: „Fast jede Darstellung in Area F2 ist eine Kopie von R6S – angefangen vom Startbildschirm bis hin zur Endwertung und auch alle Schritte dazwischen.“

Area F2 ist ein recht neues Spiel. Es wurde im April 2020 aus der Taufe gehoben, doch schon seit 2019 wird es über YouTube, Instagram, Twitter und Facebook beworben. Folglich sind auch viele Spieler daran interessiert.

Apple, Google als auch Alibaba haben gegenüber Bloomberg auf Anfragen nach dem Sachstand bisher nicht reagiert.

