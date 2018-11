23.11.2018 - 19:57 Uhr Geschrieben von Mac Life



Schleifenquadrat (Bild: Falkemedia)

Schleifenquadrat und weitere neue Highlights aus der Podcast-Welt. Wir präsentieren Ihnen Hinweise und Inhalte aus der Welt der Podcasts. Und obwohl Eigenlob stinkt, wollen wir doch zumindest auf unseren eigenen Podcast hinweise, Apples Update für die Podcast-App nicht unerwähnt lassen und außerdem Radfunk und die Polit-WG erwähnen.

Die Mac Life gibt es jetzt endlich auch wieder zum Hören und Mitdiskutieren

Das Warten hat ein Ende! Tatsächlich haben uns seit dem Ende unseres ersten Podcast-Experiments vor einigen Jahren immer wieder Zuschriften erreicht, die nach einer Fortführung des Projekts fragten. Nun haben wir, das Team der Mac Life, endlich die nötige Muße gefunden, uns wieder auf ein regelmäßiges Podcast-Format einzulassen. Mindestens monatlich wollen wir aktuelle Themen aus der Apple-Welt und rund um Mac, iPhone, iPad, Apple Watch und was es sonst noch alles aus Cupertino gibt, diskutieren. Das Ganze mit einer Mischung aus Fachwissen und persönlichen Meinungen, so dass „Schleifenquadrat“ nicht nur eine dröge Technik-Diskussion ist, sondern auch unterhält.

Regelmäßige Teilnehmer sind neben Chef-Redakteur Sebastian Schack, Thomas Raukamp (Chef vom Dienst der Mac Life), Layouter Sven T. Möller, Stefan Molz (Chef vom Dienst MacLife.de) und Mac-Life-Redakteur Caspar von Allwörden. Unterstützt wird das Team regelmäßig durch Gäste und Interview-Partner.

Zuhörer sind herzlich eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Entweder per Kommentar direkt unter den jeweiligen Folgen auf schleifenquadrat.fm oder per E-Mail an redaktion@maclife.de. In Kürze wird es außerdem die Möglichkeit geben, schnell und unkompliziert Audio-Kommentare beizusteuern, die dann gegebenenfalls in der jeweils kommenden Sendung aufgegriffen und Diskutiert werden können.

Fazit: Eigenlob stinkt. Wir sind aber ganz zufrieden mit der Neuauflage von „Schleifenquadrat“ und geben uns selbst, mit einem Augenzwinkern, natürlich volle 5 Sterne. Über ähnlich hohe iTunes-Bewertungen freuen wir uns aber umso mehr.

Apples Podcast-App wird endlich wirklich gut! Zugegeben, die aktuelle Version Apples hauseigener Podcast-App zickt auf der zu Redaktionsschluss veröffentlichten dritten Entwickler-Beta von iOS 12 noch etwas rum, gerade bei größeren Podcast-Sammlungen. Einen eklatanten Fehler der App hat man sich aber endlich zu beheben entschlossen. An dieser Stelle haben Sie schon verschiedene Redakteure der Mac Life darüber schimpfen sehen, dass die Podcast-App nach Ende der einen direkt die nächste Episode abspielt, ohne dass man dieses Verhalten global abändern könnte. Bislang ging das nämlich nur für die aktuelle Episode. Also: „Spiele nach genau dieser Episode keine weitere ab.“ Nun gibt es ihn aber endlich, den von uns lang ersehnten Kippschalter mit der wohlklingenden Bezeichnung „Kontinuierliche Wiedergabe“. Deaktiviert man diese, spielt „Podcasts“ immer nur eine Folge ab und gibt dann Ruhe.

Radfunk

(Bild: Deutschlandfunk)

Schon seit Jahren bietet der Deutschlandfunk ein reichhaltiges Podcast-Angebot feil. Relativ neu, nämlich erst seit Mai, mit dabei ist der „Radfunk“. Hierbei dreht sich alles um Themen wie fahrradgerechte Städte oder Tipps und Tricks rund um den Drahtesel (auf iTunes).

Polit-WG

(Bild: WDR)

In der Polit-WG treffen sich WDR-Moderatoren und sprechen in entspannter Atmosphäre, wie in einer WG-Küche, über das aktuelle politische Geschehen. Nicht uninformiert, aber auch immer mit eigener Meinung, die gerne auch einmal unterhaltsam sein darf (auf iTunes).

