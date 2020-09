Schleifenquadrat LIVE. Am 15.09. direkt nach dem Apple-Event

Wie immer nach einem großen Apple-Presse-Event werden wir auch diesmal, am 15. September 2020, kurze Zeit nach dem Ende der Veranstaltung live auf Sendung gehen und diskutieren, was wir von den Neuerungen halten.

Wir gehen davon aus, dass es nach dem „Time Flies“-Event zwischen 21:00 und 21:15 Uhr soweit sein wird. Zuhören kannst du wie immer von jedem Gerät aus, das über einen Webbrowser verfügt.

Neu ist diesmal, dass du nicht nur zuhören, sondern auch direkt mitdiskutieren kannst. Dafür haben wir – wie man das eben heute so macht – eine Telegram-Gruppe ins Leben gerufen, der du einfach beitreten kannst.

Telegram hat dabei viele Vorteile gegenüber anderen Lösungen: Telegram ist unabhängig vom Audio-Stream, läuft auf jedem auch nur halbwegs aktuellen iPhone, iPad und Mac und du bist (wenn du es möchtest) zumindest uns gegenüber komplett anonym.

Wenn du also Fragen rund um das anstehende Apple-Event hast, schreib uns gerne in die Gruppe. Wir werden unser bestes versuchen, um dann direkt in der Live-Sendung auf deinen Beitrag einzugehen.