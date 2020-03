Plex jetzt gratis: Live-TV für drei Monate kostenlos für iPhone, iPad, Apple TV und Mac

Seit vielen Jahren erlaubt Plex Nutzern eine umfassende Verwaltung von Medien wie Filmen, Musik und Fotos. Zusätzlich bietet man auch zahlreiche eigene Inhalte kostenlos an, die sich per Stream abrufen lassen. Ein Abonnement in Form des Plex Pass ist ebenfalls verfügbar.

Live-TV mit Plex

Die Entwickler geben zahlenden Nutzer nicht nur eine bessere Qualität und mehr Möglichkeiten, sondern erlauben auch den Zugriff auf Live-TV. Durch die aktuellen Umstände möchte man nun jedoch dabei helfen, um das Leben in Quarantäne zu verbessern und schaltet die Live-TV-Funktion unabhängig vom Plex Pass kostenlos für alle für drei Monate frei.

So können Sie Live-TV kostenlos mit dem iPhone, iPad und Mac schauen

Voraussetzungen: Um die Live-TV-Funktion verwenden zu können, benötigt man neben einem Plex-Account auch einen kompatiblen Tuner für den Mac oder PC. Eine Übersicht gibt es auf der offiziellen Website.

Sind die Voraussetzungen erfüllt, installieren Sie die kostenlose Plex-Software auf Ihrem Mac (Download-Link) und laden Sie sich die Apps für iPhone, iPad und Apple TV herunter. Sollten bei Ihnen bereits ein Plex Media Server laufen, stellen Sie sicher, dass dieser in Version 1.18.8 oder neuer vorliegt.

Die Sache hat allerdings noch einenn kleine Haken. Die kostenlose Variante der Live-TV-Funktion erlaubt keine Aufnahmen sowie eine spätere Wiedergabe der Inhalte. Außerdem ist der integrierte Programm-Guide auf lediglich 48 Stunden begrenzt, während zahlende Nutzer bis zu zwei Wochen einsehen können.

