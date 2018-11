21.11.2018 - 11:26 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Langsam nähern wir uns wieder der Weihnachtszeit. Der Aufbau der Weihnachtsmärkte ist teilweise noch im Gange und auch der erste Schnee färbte die Landschaft bereits weiß ein. Daher wundert es nur wenig, dass auch Apple nun die langsam die besinnliche Zeit einläutet und den alljährlichen Kurzfilm auf YouTube veröffentlichte. In diesem Jahr ist dieser im Stil der Pixar-Filme gehalten und wurde wieder sehr aufwendig produziert. Das Ergebnis kann sich aber sehen lassen.

Der dreiminütige Kurzfilm „Share Your Gifts“ handelt von einer Bäckerin, die sich in ihrer Freizeit ihren anderen kreativen Talenten widmet. Allerdings versteckt sie diese nicht nur für die Welt, sondern sogar vor Ihrem Hund. Während sie Ihr Geheimnis in der kleinen türkisen Box auf Ihrem Schreibtisch aufbewahrt, kommt es eines Tages jedoch zu einem Zwischenfall, der Ihr Talent schnell im Heimatort verbreitet. Musikalische Begleitung erhält die Geschichte durch die 16-jährige Songwriterin Billie Eilish mit dem Song „Come Out and Play“.

Wie so oft hat Apple hier kaum Kosten und Mühen gescheut, um die Welt der Protogonistin zum Leben zu erwecken. Dabei nutzte man eine Mischung aus kleinen Bühnenbildern und aufwendigen Animationen. In mehreren kurzen Making-of-Videos beleuchtet man die Arbeit hinter „Share Your Gift“ und zeigt, wie iPad- und Mac-Nutzer Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können, wenn Sie die richtigen „Werkzeuge“ verwenden.

