Microsoft löst Versprechen ein: Neues Feature für Outlook auf dem iPad verfügbar

Split View oder auch die geteilte Ansicht bietet auf dem iPad die Möglichkeit, zwei Apps nebeneinander zu verwenden und die App-Fenster je nach Bedarf größer oder kleiner zu ziehen. Das Feature erweitert die Multitasking-Optionen und ist erst seit dem vergangenen Jahr mit iPadOS gestartet. Nun verpasst Microsoft seiner Outlook-App ein entsprechendes Update, um Split View auch mit der E-Mail-Anwendung nutzen zu können.

Die geteilte Ansicht mit der Option, gleich zwei Apps oder eine App mit zwei Fenstern (praktisch zum Beispiel beim Webbrowser Safari) zu verwenden, ist ein echtes Produktivitäts-Highlight. Wer Outlook viel nutzt wird sich entsprechend darüber freuen, dass Microsoft dieses Feature endlich nutzbar macht.

So lassen sich jetzt bequem per Drag und Drop Termine von der E-Mail-Ansicht in den Kalender verschieben oder Inhalte anderweitig kopieren und einfügen.

Angekündigt hatte der Software-Riese die Unterstützung dabei bereits im Herbst vergangenen Jahres. Nun steht Split View in Outlook ab Version 4.23.0 zur Verfügung. Diese Funktion ist für die iPad-Pro-Familie, das iPad ab der 5. Generation und neuer, für das iPad Air 2 und neuer, sowie für das iPad mini 4 und neuer verfügbar – es kommt also auf die Hardware an.



Produkthinweis Produkthinweis Microsoft Office 365 Home multilingual | 6 Nutzer | Mehrere PCs / Macs, Tablets und mobile Geräte | 1 Jahresabonnement | Box 69,99€

Outlook-Update Version 4.23.0 verfügbar

In den Release-Notes heißt es dazu:

„Multi-Tasking wie ein Profi mit Outlook, jetzt optimiert für die geteilte Ansicht auf dem iPad. Öffnen Sie Ihre E-Mails und Kalender nebeneinander oder ziehen Sie Text per Drag & Drop in eine Nachricht mit der Fingerspitze!“

Zudem fordern die Entwickler die Nutzer auf, ihnen Feedback zu senden: „Sie können uns über unseren In-App-Support in den Einstellungen gerne Kommentare oder Fragen senden - wir freuen uns auf Ihre Nachricht.“

Laden im App Store Laden im App Store Microsoft Outlook – E-Mail und Kalender Entwickler: Microsoft Corporation Gratis

Jetzt laden Preis:Jetzt laden

Mehr zu diesen Themen: