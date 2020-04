One World - Together At Home: So kannst du das Mammut-Konzert jetzt streamen

Die Weltgesundheitsorganisation und Global Citizen haben das Benefizkonzert One World – Together At Home ins Leben gerufen, welches von Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel und Stephen Colbert moderiert wird.

Wie kann man One World – Together At Home streamen?

Apple Fans können das Konzert kostenlos über Apple Music und die Apple TV App verfolgen.

Das Konzert wurde von Lady Gaga ins Leben gerufen und ist den Mitarbeitern des Gesundheitswesens und allen anderen ungenannten Helden gewidmet, die gegen die Corona-Pandemie vorderster Front kämpfen.

Und so streamst du One World – Together At Home

Mit Apple Music

Die Apple Music App auf Ihrem iPhone, iPad oder Mac starten und in der Suche das Banner One World – Together At Home anklicken – bei iTunes gibt es die Rubrik „Entdecken“, in der sich das Banner versteckt.

Wer lediglich den Audiostream verfolgen will, wählt die Registerkarte "Radio“.

Mit der TV-App

Die TV-App öffnen, die es für iOS, macOS und das Apple TV gibt und das Banner One World – Together At Home auswählen und anklicken.

Welche Stars sind bei One World – Together At Home dabei?

Die Frage müsste lauten: Wer eigentlich nicht? Die Teilnehmer in alphabetischer Form: Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris und Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Milky Chance, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan, Taylor Swift, Niall Horan, Stevie Wonder und: Noch viele mehr.

Apple streamt das Event nicht allein: Zum Beispiel könnt ihr es auch bei TVNow, Amazon Prime Video, Facebook und Instagram aber auch bei YouTube und Twitter gucken.

Wann fängt das Konzert One World – Together At Home an?

Am Samstag, den 18. April 2020 um 20 Uhr deutsche Zeit beginnt die Veranstaltung mit Reportagen und Interviews von zahlreichen Stars (Cheadle, Samuel L. Jackson, Sarah Jessica Parker Megan Rapinoe) und den Auftritten der US-Late-Night-Moderatoren Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel und Stephen Colbert. Die Star-Musikerauftritte sollen ab 2 Uhr nachts – das heißt für uns erst am 19. April 2020 – anfangen.

