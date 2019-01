11.01.2019 - 10:16 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Seit Jahren bestechen die Multiroom-Lösung von Sonos durch sehr guten Sound im schicken Design. Als zweites Standbein sichert sich das Unternehmen nun auch den Zubehörmarkt für die eigenen Produkte. Jetzt veröffentlichte der Soundspezialist still und heimlich neue Accessoires im hauseigenen Onlinestore. Dazu gehört ein Wandregal und Standfüße für den Sonos One und den Play:1 sowie neue Kabellängen für alle Lautsprecher.

Traditonel kümmerte sich Sonos stets nur um die Lautsprecher-Hardware sowie verschiedenes Zubehör, um auch bestehende HiFi-Anlagen in das Sonos-Ökosystem einzubinden. Für Accessoires wie Standfüße und Wandhalterungen vertraute das Unternehmen jedoch auf Hersteller wie Sanus und Flexson. Während beide Unternehmen weiterhin im Sonos-Onlinestore vertreten sind, findet sich dort nun auch offizielle Accessoires direkt von den Audiospezialisten.

Dabei setzt man unter anderem auf ein Paar Standfüße für den Sonos One und den Play:1. Dieser soll einen optimalen Surround-Aufbau in Ihrer Wohnung ermöglichen, sodass sich die Lautsprecher auch in der richtigen Höhe befinden. Dabei achtet man besonders auf das Design und eine Kleinigkeit: Die Kabelführung. Dieses wird direkt durch den Boden sowie den Standfuß unsichtbar nach unten geführt. Damit das Kabel auch ausreicht, bietet das Unternehmen nun auch neue Kabellängen an, die bis zu dreieinhalb Meter lang sein können. Während der Preis für das Standfußpaar bei 249 US-Dollar liegt, werden die Kabel zwischen 19,99 US-Dollar und 29,99 US-Dollar kosten.

Wandhalterung wird zum Regal

Besonders interessant dürfte allerdings der Sonos Shelf sein. Dieser ist eine Mischung aus Wandhalterung und Wandregal. Mit Kabeldurchlass sowie eine passgenauen Vertiefung für den Sonos One und Play:1 lässt sich dieser elegant im Wohnzimmer integrieren und bietet dabei zusätzlichen Platz kleinere Deko-Artikel. Dieser wird 59,99 US-Dollar und kommt wie alle anderen neuen Produkte in zwei Farben: Schwarz und Weiß.

Einen Haken gibt es jedoch: Derzeit sind die neuen Accessoires nur im US-Store des Unternehmens verfügbar, aber es wird erwartet, dass sie bald auch in Deutschland verfügbar sind.

