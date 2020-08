Öffentliche Beta 4 von iOS 14 und iPadOS 14 ist da

Funktional sind die öffentliche Beta 4 für Entwickler und öffentliche Betatester identisch. So gibt es Widgets für die TV-App, Unterstützung für die COVID-19 Exposure Notification API und die Rückkehr der 3D-Touch-Funktion.

In den neuen Versionen von iPadOS und iOS sind wieder neue Widgets enthalten – diesmal für die TV-App. So könnt ihr sehen, was es neues auf Apple TV gibt - und direkt starten. Außerdem hat Apple die Suchfunktion innerhalb des Betriebssystems verbessert.

Darüber unterstützen nun auch die Betas die Apple-Google Exposure Notification API für die COVID-19-Kontaktverfolgung. Das war bisher mit den Betas nicht möglich. Außerdem können Nutzer nun mehrere Corona-Apps nutzen - aber nicht gleichzeitig sondern im manuellen Wechsel. Das ist vor allem für Personen interessant, die sich in Grenzregionen aufhalten und die jeweilige Landesversion nutzen wollen.

Eine weitere Änderung: Die 3D-Touch-Funktionalität für Geräte, die diese Funktion unterstützen, wurde wiederhergestellt. In der Beta 3 fiel die Funktion weg - einige Nutzer befürchteten schon, dass Apple sie einstellen wird.

Vorsicht mit der Beta auf Produktivgeräten

Man kann es nicht oft genug wiederholen. Wenn euere iPhone oder iPad für euch wichtig ist, installiert die Beta darauf nicht. Es kann immer wieder einmal zu Datenverlusten und Inkompatibilitäten kommen.

So schreibt man sich für die Public Beta ein

Zuerst ein Backup anfertigen. Dann kann man sich beim Public-Beta-Programm von Apple anmelden. Dazu einfach die Beta-Webseite von Apple aufrufen und den Button „Registrieren“ anklicken. Apple fragt nun deine Apple ID ab und zeigt die Teilnahmebedingungen an, die akzeptiert werden müssen, um am Beta-Programm teilzunehmen. Danach ist die Registrierung abgeschlossen. Auf der nun folgenden Seite wählt man nun das Betriebssystem und folgt der Anleitung im Abschnitt „Beginnen“. Im Rahmen des Prozesses wird ein Beta-Profil auf dem iPad oder iPhone installiert. So erkennt der Software-Aktualisierungsprozess, dass ihr Beta-bezugsberechtigt seid und bietet euch den Download des Betriebssystems an.