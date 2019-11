Noch mehr Privatsphäre in Safari 13 mit DuDuckGo-Erweiterung

Als Nutzer von macOS Catalina bietet Apple und Safari Ihnen bereits ein großes Stück mehr Privatsphäre beim Surfen. Doch mit der „DuckDuckGo Privacy Essentials“-Erweiterung erhalten Sie davon noch ein Stück mehr.

Das Add-on bietet:

Besitzer von Webseiten könnten mit der Erweiterung auch Ihr eigenes Angebot daraufhin überprüfen, wie sehr es die Privatsphäre der Nutzer achtet und eventuell Maßnahmen ergreifen.

DuckDuckGo bietet zudem eine „private“ Suche, die sich nicht darum schert, wonach Sie im Web forsten. Die allerdings ist nicht in der „Privacy Essentials“-Erweiterung enthalten, sogar von Haus aus in Safari integriert. Ersetzen Sie dazu einfach Google als Standardsuchmaschine durch DuckDuckGo.

Dass es die Erweiterung nun wieder gibt ist positiv. Doch einen Wermutstropfen gibt es. Konsequenterweise bieten die Entwickler diese nur noch für macOS Catalina und Safari 13 oder neuer an. Nutzer älterer Systeme haben das Nachsehen.

Sie können die „DuckDuckGo Privacy Essentials“ kostenlos im Mac App Store herunterladen.

Die Entwickler dazu im Wortlaut:

„As you may be aware, major structural changes in Safari 12 meant that we had to remove DuckDuckGo Privacy Essentials from the Safari extensions gallery. With Safari 13, new functionality was thankfully added that enabled us to put it back. Consequently, you'll need Safari 13+ on macOS 10.15 (Catalina) or newer to install the updated version.“