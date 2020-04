Niemand hätte vermutet, was Emojis jetzt droht

Die Covid-19-Pandemie betrifft sogar Emojis - und zwar drastisch. Es wird 2021 keine neuen Emojis geben. Das Unicode-Konsortium, das sich um die Emoji-Veröffentlichungen kümmert, hat die für 2021 geplante Version abgesagt. Das hat zur Folge, dass 2021 keine neuen Symbole erscheinen werden.

„Dieses Jahr können wir uns einfach nicht auf den gleichen Zeitplan festlegen, an den wir uns in der Vergangenheit gehalten haben“, so Mark Davis, Präsident des Konsortiums. Es fehlten einfach die Freiwilligen, die sich um die Normierung kümmern, so Davis.

Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Im Herbst kommen noch einmal ein paar Emojis wie der Biber und die Olive, wie The Verge berichtet. Neue Ideen für Emojis können weiterhin eingereicht werden - die Frist für die neuen Symbole wurde sogar vom 15. Juni 2020 bis zum 1. September 2020 verlängert.

Der Vorteil von Emojis liegt darin, dass es sich um Schriftzeichen aus dem Unicode-Zeichensatz handelt. Das bedeutet, dass keine Grafiken geladen werden müssen. Unicode legt fest, was zu sehen sein soll. Die Grafik selbst obliegt dem Entwickler des Betriebssystems, auf dem das Symbol dargestellt wird.

In den letzten Jahren hat die Verwendung der Bildsprache drastisch zugenommen. Apple hat sogar schon iOS-Updates veröffentlicht, in deren Release-Notes ein Hinweis auf überarbeitete Symbole stand. Seit iOS 10 schlägt das Betriebssystem bei der Eingabe bestimmter Wörtern passende Emojis vor.

