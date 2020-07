Neuer iMac soll noch diese Woche kommen

Apple will den Freunden der Desktop-Rechner noch in diese Woche eine Freude machen und einen neuen iMac mit besserem Prozessor auf den Markt bringen. Es dürfte das letzte Gerät mit Intel-Prozessor in dieser Baureihe werden.

Ein neues Design gibts erst beim ARM-Umstieg

Leider wird Apple deshalb aber nicht extra ein neues Design entwickeln, was sich aber für die ARM-Generation des iMacs andeutet. Der neue Intel-iMac hingegen wird einfach das alte Gehäuse behalten.

Auf dem WWDC 2020 zeigte Apple hingegen keinen neuen iMac, was aber auch daran lag, dass man dem Umstieg auf ARM nicht die Show stehlen wollte. Es hätte wohl auch sehr seltsam gewirkt, wenn einerseits ein neuer Rechner mit Intel-CPU angekündigt worden wäre und andererseits die Abkehr von Intel bekannt gemacht wurde.

Mit neuester Technik ausgerüstet

Wie dem auch sei - der neue iMac soll ziemlich schnell werden, wie Testergebnisse auf Geekbench zeigen. Da wird ein bisher unbekannter iMac mit einer 10-Kern Intel i9-CPU und einer Radeon Pro 5300 angezeigt, wie 9to5Mac berichtet.

In früheren Zeiten hat Apple mehrfach im Juli neuen Macs ankündigt - ganz unspektakulär per Pressemitteilung. Dies wird auch diesmal der Fall sein - der neue iMac wird dann schlicht und ergreifend im Onlineshop und bei Apple zu haben sein.

