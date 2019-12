Mythic Quest: „Apple TV+“-Comedyserie um Spieleentwickler startet im Februar

Apple kündigte gestern Abend an, dass man mit „Mythic Quest: Raven's Banquet“ am 7 Februar eine erste Comedyserie auf Apple TV+ veröffentlichen wird. Die erste Staffel der Serie von Rob McElhenney („It's Always Sunny in Philadelphia“) und Charlie Day („It's Always Sunny in Philadelphia“) wird an diesem Tag für alle Abonnenten bereitstehen. In den neun halbstündigen Episoden erwartet Sie ein Einblick in das Leben und Arbeiten von Spieleentwicklern mit der Extraportion Humor.

Unterstützung aus der Videospieleindustrie

Neben Rob McElhenney, der die Rolle des Creative Directors Ian Grimm übernimmt, konnte Apple einen hochklassigen Cast anheuern. Dazu gehört etwa Oscar-Gewinner F. Murray Abraham („Scarface“, „Der Name der Rose“) sowie die Schauspielerin und Synchronsprecherin Ashly Burch, die zuletzt in Videospielen wie The Outer World (als Parvati Holcomb), Life is Strange (als Chloe Price) oder Horizon Zero Dawn (als Aloy) glänzte. Damit die Geschichten sowie das Setting möglichst originalgetreu sind, arbeitete das Produktionsteam eng mit Ubisoft zusammen.



Produkthinweis Produkthinweis Apple iPhone 11 (128 GB) - (PRODUCT)RED 842,06€

Mehr zu diesen Themen: