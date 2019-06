04.06.2019 - 17:29 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



04.06.2019 - 17:29 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius

Akkupacks sind dann sinnvoll, wenn sie zur rechten Zeit zur Hand sind. (Bild: Sophie)

USB-C und zwei USB-A am Mophie Powerstation XL und Powerstation XXL laden mehrere Geräte gleichzeitig. (Bild: Sophie) 1 /2

Mophie bringt jetzt neue Powerstation-Powerbanks mit USB-C. Die Akkupacks der Powerstation-Serie verfügen über Kapazitäten von bis zu 20.000 mAh und können entsprechend kompatible Geräte mehrfach und mobil aufladen. Verhanden sind jeweils ein USB-C, mit dem die Powerstation-Powerbanks selbst am Netzteil wieder aufgeladen werden. Bis zu zwei USB-A-Buchsen versorgen andere Geräte mit ergänzenden Akkuladungen.

Mophie bringt jetzt eine neue Serie seiner Powerstation-Powerbanks auf den Markt. Die Akkupacks werden in vier Kapazitäten und mit dem aktuellen USB-C-Anschluss angeboten. Die Modelle Powerstation mini, Powerstation, Powerstation XL und Powerstation XXL verfügen über einen USB-C Input- und Output-Anschluss und zusätzliche USB-A-Ports, mit denen ein zweites Gerät zur gleichen Zeit mit neuer Energie versorgt werden kann. Einmal angeschlossen, wird der leere Akku von Smartphones, Tablets und anderen kompatiblen Devices direkt mit neuer Energie versorgt.

Die mobilen Ladelösungen mit einer Kapazität von bis zu 20.000 mAh verlängern die Laufzeit eines kompatiblen USB-C-Geräts um bis zu 73 Stunden. Die neue Powerstation mini (5.000 mAh) und Powerstation (10.000 mAh) verfügen über einen zusätzlichen USB-A-Port, während die Powerstation XL (15.000 mAh) und Powerstation XXL (20.000 mAh) dank zweier zusätzlicher Anschlüsse die Aufladung mehrerer Smartphones oder Tablets ermöglichen. Auf Knopfdruck informiert die LED-Anzeige über den Ladestatus sowie den aktuellen Akkustand. Die dreifach getesteten, zertifizierten Lithium-Polymer-Akkus gewährleisten Spitzenleistung und einen sicheren Betrieb der zur Zubehör-Marke Zagg gehörigen Akkupacks von Mophie.

Die Oberfläche der mobilen Akkus wurde mit einer strapazierfähigen Textilbeschichtung versehen, die nicht nur eine angenehme Haptik, sondern auch Schutz vor Kratzern und Schrammen bietet. Powerstation mini (39,95 Euro) und Powerstation (49,95 Euro) sowie die Powerstation XL (59,95 Euro) sind in Schwarz und Grau erhältlich. Das Powerstation XXL (69,95 Euro) wird nur in Schwarz angeboten. Alle können ab sofort bestellt werden. Die kompakten Ladelösungen lassen sich optimal in jeder Tasche verstauen und sind bei leeren Smartphone oder Tablet-Akkus schnell zur Hand.

