16.10.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Montblanc Summit 2 (Bild: Montblanc)

Montblanc hat mit der Summit 2 eine Smartwatch vorgestellt, die sich optisch kaum von einer normalen Schweizer Uhr unterscheidet. Im Inneren arbeitet modernste Technik. Unter anderem kommt zum ersten Mal der Snapdragon 3100 zum Einsatz.

Auf der Montblanc Summit 2 läuft Googles WearOS, das mit dem Snapdragon 3100 betrieben wird. Dieses System ist in der Lage, in zwei Betriebsmodi zu laufen, um Strom zu sparen. Die Smartwatch steckt in einem 42 mm großes Gehäuse aus Edelstahl, wobei es auch eine Variante mit Titangehäuse gibt, die dafür etwas teurer ist. Je nach Geschmack gibt es vom Edelstahlgehäuse eine silberfarbene und eine schwarze Variante. Im Gegensatz zur Apple Watch können an die Summit 2 beliebige Armbänder mit 22 mm Kantenanstoß angeschlossen werden, wobei Montblanc auch eine große Anzahl davon bereithält und sogar einen Onlinekonfigurator entwickelt hat, mit dem die Kombinationen betrachtet werden können.

Die Smartwatch ist mit zwei Drückern und eine drehbare Krone ausgerüstet. Damit wird das Betriebssystem gesteuert. Durch den Einsatz des Snapdragon Wear 3100 kann die Uhr mit einem sogenannten "Full Smartwatch-Modus" betrieben werden, was allerdings die Laufzeit auf einen Tag beschränkt. Der sogenannte "Time Only Modus" sorgt für eine längere Akkulaufzeit von 4 bis 5 Tagen, dafür wird aber nur die Uhrzeit angezeigt.

Die Summit 2 ist mit einem runden AMOLED mit einem Durchmesser von 1,2 Zoll ausgerüstet, das auf eine Auflösung von 390×390 Pixeln bei einer Punktdichte von 327 ppi (Pixeln per Inch) kommt. Die Uhr verfügt über 1 GByte RAM und 8 GByte Speicher, einen Pulsmesser, GPS und NFC (Near Field Communication). Sie ist mit Google Pay kompatibel, so dass wie bei der Apple Watch kontaktlos gezahlt werden kann

Die Montblanc Summit 2 ist ab sofort erhältlich und kostet in Edelstahl 970 Euro. Die Titan-Version wird für 1070 Euro verkauft.

