Nintendos Mario Kart Tour: Auf diese Funktion hast du lange warten müssen

Die Enttäuschung war groß als Nintendo den Mario-Kart-Titel für Smartphones ohne Multiplayer-Funktion veröffentlichte. Mittlerweile reichte man das Feature nach und verbesserte das Spiel kontinuierlich. Speziell für den mobilen Einsatz hatte man sich etwa auch für das Hochformat entschieden, um Spielern die Steuerung so angenehm wie möglich zu machen. Das soll sich in dieser Woche ändern. Wie das Unternehmen ankündigte, beginnt man damit ein neues Update auszurollen, das das Spielen im Querformat erlaubt. Dadurch will man den Spielern neue Möglichkeiten geben. Ein erstes Video dazu steht ebenfalls bereit.