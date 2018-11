Screenshot aus Mad Max (Bild: Feral Interactive)

Neue Highlights im App Store, bei Steam und Co. Sie können mit Ihrem Mac, iPhone oder iPad und Apple TV auch spielen. In diesem Beitrag präsentieren wir Ihnen einige Games, die es sich zu spielen lohnt. Neben dem Retro-Tipp Mad Max für macOS informieren wir Sie noch über Onrush (Xbox One oder PS4), Paladins, Total War: Warhammer II und Into the Breach. Auch Nier: Automata lässt sich nur über Umwege am Mac spielen. Schuld an dieser Auswahl war das Sommerloch.

Mad Max

Aktuelle Spiele der „Grand Theft Auto“-Serie haben es nicht auf den Mac geschafft. Doch mit Mad Max findet sich mehr als nur ein Lückenbüßer im beliebten Genre der Action-orientierten Sandbox-Spiele. Statt des simulierten Großstadtlebens eines GTAs wartet hier jedoch die postapokalyptische Einöde auf den Spieler. Und die ist spannender, als man es zuerst glauben mag: Hier wird – wie auch schon in der Zelluloid-Vorlage – mit harten Bandagen um die letzten Ressourcen des Planeten gekämpft – und das nicht nur zu Fuß, sondern auch auf den vier Rädern übermotorisierter Teufelskutschen. In Mad Max wechseln sich klassische Sammelaufgaben, etwa die Suche nach besseren Teilen für das eigene Fahrzeug, mit brachialen Auseinandersetzungen Mann gegen Mann, temporeichen Schlachten gegen Fahrzeugkolonnen und der Erkundung der gar nicht so öden Ödnis ab.

Fazit: Die postapokalyptische Einöde von Mad Max (Mac App Store) ist einer der besten virtuellen Abenteuerspielplätze für Spielefans.

Onrush

Screenshot aus Onrush (Bild: Codemasters, Deep Silver)

Bei Rennspielen geht es traditionell darum, wer zuerst die Ziellinie überquert. „Wie langweilig!“ – so oder ähnlich müssen die Entwickler von Onrush beim Brainstorming zu ihrer Antithese zu herkömmlichen Bleifußspektakeln gedacht haben, denn eine Ziellinie gibt es hier erst gar nicht. Stattdessen treten in verschiedenen Spielmodi zwei Teams sowohl on- als auch offline gegeneinander an: In „Overdrive“ wird besonders riskantes Fahren mit Punkten belohnt, in „Lockdown“ gilt es, eine Zone im Fahrerfeld zu erobern und zu halten und in „Countdown“ fährt man gegen ein sich stetig leerendes Zeitkonto, das sich nur das Fahren durch spezielle Tore wieder auffüllen lässt. Onrush ist erfrischend anders. Der Preis: 70 Euro für Xbox One und PS4 (Amazon).

Nier: Automata

Auf dem Mac lässt sich "Nier: Automata" mithilfe des Streaming-Angebots Geforce Now spielen. (Bild: Square Enix)

Eigentlich sollte an dieser Stelle der Test eines aktuellen Spiels für den Mac stehen. Eigentlich. Doch das Sommerloch schlug einmal mehr ohne Erbarmen zu. Und statt hier irgendeine olle Kamellen vorzustellen, verraten wir lieber, warum man unbedingt „Nier: Automata“ erlebt haben sollte. Das im vergangenen Jahr erschienene japanische Action-Rollenspiel ist zwar leider nicht für macOS zu haben, lässt sich aber auf Playstation 4, Windows-PCs und inzwischen auch auf der Xbox One spielen.

Doch was macht „Nier: Automata“ eigentlich so besonders? Nun, wäre Isaac Asimov ein Manga-Autor gewesen, dann wäre sein bester Roman wohl die Geschichte hinter „Nier: Automata“ gewesen. Denn was auf den ersten Blick aussieht wie ein japanophiles Versatzstück aus etwas Blade Runner und einem Schwung an Diskussionen über Robotergesetze, wirft am Ende nicht wenige Fragen wie etwa nach der Definition von Leben und Seele und dem Sinn des Lebens an sich auf.

Viel Story und wenig Spiel? Mitnichten, denn für das Spiel an sich zeichnen sich die Action-Experten von Platinum Games verantwortlich, die mit Titeln wie Bayonetta und Vanquish bereits ihre Exzellenz in Sachen sowohl eingängigen als auch unterhaltsamen Kämpfen jenseits vom blinden Herumdrücken auf diversen Knöpfen bewiesen haben. Viel mehr an Worten über Charaktere und die Spielewelt zu schreiben, wäre bereits ein „Spoiler“ – vertrauen Sie uns: „Nier: Automata“ ist eines der wenigen Spiele der vergangenen Jahre, die man tatsächlich gespielt haben muss. Das Spiel kostet ab 50 Euro (Steam).

Fazit: Nier ist mehr als nur ein Rollenspiel und vermag all diejenigen zu begeistern, die mehr als nur Action erwarten.

Paladins

Screenshot aus Paladins (Bild: Hi-Rez Studios)

Was andernorts Massenware, ist auf dem Mac gänzlich anders: Neue Shooter lassen sich hier nämlich einzeln und per Handschlag begrüßen. Eine durchaus gelungener Kopie der Heldenballerei Overwatch ist mit Paladins nun nach längerer Betaphase auch für macOS zu haben – und das als Free-2-Play-Titel sogar kostenlos! Laden lässt sich die Mac-Version via Steam.

Total War: Warhammer II

Screenshot aus Total War: Warhammer II (Bild: Creative Assembly, SEGA)

Die epischen Schlachten im Fantasy-Reich von Warhammer finden in der Mitte Juni angekündigten Mac-Version von „Total War: Warhammer II“ eine Fortsetzung. Die Kombination aus Echtzeit- und rundenbasiertem Strategiespiel erzielte dabei bereits als Windows-Fassung zahlreiche Bestwertungen. Ein Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest (Steam).

Into the Breach

Screenshot aus Into the Breach (Bild: Subset Games)

Mit „Into the Breach“ haben die Macher des Indie-Hits FTL ein heißes Eisen im Feuer – zumindest für Freunde von rundenbasierten Mech-Kämpfen. Während die Windows-Version bereits seit einigen Wochen erhältlich ist, müssen sich Mac-Strategen ebenfalls nicht mehr gedulden: Eine Umsetzung wurde versprochen, und ist bereits zu haben (Steam).

Anzeige