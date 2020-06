macOS 11 Big Sur bringt verloren geglaubte Funktionen zurück

Apple scheint immer mehr auf seine Kunden zu hören und führt nicht nur neue Funktionen ein, sondern bringt auch alte zurück. Dies überrascht, da Apple sie erst vor wenigen Jahren per Softwareupdate von den Systemen entfernte.

Der klassische Startsound kehrt zurück!

Als Apple 2016 die neuen flacheren MacBook-Pro-Modelle veröffentlichte, verabschiedete man sich nicht nur von der guten Tastatur und den bekannten Anschlüssen, sondern auch der ikonische Startsound, den Pixar sogar für Wall-e nutzte, fiel der Schere zum Opfer. Natürlich gab es Mittel und Wege den Sound zurückzuholen, aber dies wurde mit jedem Update wieder zurückgesetzt, sodass es keine Alternative war.

Mit macOS Big Sur kehrt der bekannte Sound zurück und ist standardmäßig aktiviert. Sollte dies nicht der Fall sein, dann lässt sich dies zukünftig auch direkt in den Systemeinstellungen überprüfen und gegebenenfalls wieder aktivieren. Übrigens bringt Version 11 auch den Ladesound für Macs mit MagSafe-Anschluss ebenfalls zurück.

The startup chime in macOS Big Sur. pic.twitter.com/rRSN4MrIBp — Juli Clover (@julipuli) June 23, 2020

Neue alte Funktionen für die Batterie

Erst kürzlich führte Apple auch für die MacBook-Modelle eine neue Funktion ein, um die Batterie zu schonen, damit sie länger hält. Während sich dies bislang in den Systemeinstellungen hinter dem Eintrag „Energie sparen“ versteckte, benennt man es in macOS Big Sur in „Batterie“ um und liefert ausführliche Nutzungsdaten sowie Optionen wie die Anzeige der Batterie in der Menüleiste.

Genau dort findest du bald wieder eine Funktion, die Apple in macOS Sierra in 2016 entfernte: die Restlaufzeit. Du kannst also wieder mit einem Klick auf das Batteriesymbol erkennen, wie lange die Batterie deines MacBooks noch durchhält, bevor du sie wieder laden solltest. Dies ist natürlich praktisch – auch wenn es nur ein grober Indikator für die mögliche Restlaufzeit ist.

Hast du die Funktionen vermisst? Lass es uns in den Kommentaren wissen.