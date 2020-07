Zweite Beta von macOS Big Sur ist da

Die wohl auffälligste Änderung bei macOS Big Sur ist die neue Optik. App-Icons sehen so aus, als seien sie mit der Embossed-Funktion in Photoshop behandelt worden, dazu kommen Icons, die sehr klein und minimalistisch aussehen - kurzum: Apple hat die Optik von macOS stark verändert.

macOS Big Sur hat nun ein Kontrollzentrum ähnlich wie das in iOS erhalten und erlaubt somit den Zugriff zu wichtigen Systemanpassungen über die Systemleiste. Auch die Mitteilungszentrale wurde überarbeitet und sieht nun aus wie eine Widget-Sammlung unter iOS.

Apple hat zudem den Browser Safari überarbeitet und erlaubt die Nutzung von Chrome-Extensions. Außerdem wurde der Browser schneller und akkuschonender. Zudem hat Apple eine Sprachübersetzungsfunktion eingebaut. Dazu kommen neue Datenschutzfunktionen, die verwendete Tracker aufzeigen und die Möglichkeit bietet, diese zu blocken.

Wie unter iOS 14 wurde auch in macOS Big Sur die Nachrichten-App verbessert. So gibt es die Möglichkeit, Unterhaltungen anzuheften, dazu kommen @Erwähnungen und eine verbesserte Suchfunktion.

Die Karten-App wurde ebenfalls überarbeitet, so dass nun auch Innenräume unterstützt werden. In den USA und in China gibt es auch Fahrradroutingfunktionen. Wer ein Elektroauto fährt, kann sich auf der Strecke liegende Ladesäulen anzeigen und einkalkulieren lassen.

Zudem unterstützen Videokameras mit Homekit-Unterstützung nun sogenannte Hotzones und eine Gesichtserkennung.

Apple hat die zweite Beta von macOS Big Sur bisher nur für Entwickler freigegeben. Eine Version für öffentliche Betatester soll noch im Juli 2020 erscheinen.

Wie bei allen neuen Betas empfiehlt Apple, macOS Big Sur nicht auf einem Rechner zu installieren, der für den Nutzer essentiell ist, weil es immer noch Fehler geben könnte, die zu Datenverlusten führen können.

Installierst du dir die Beta von macOS Big Sur? Welche Funktionen gefallen dir besonders gut?

