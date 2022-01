Vorsicht vor macOS 12.3: Dropbox und Microsoft OneDrive funktionieren nur eingeschränkt

Die Veröffentlichung von macOS 12.2 steht kurz bevor. Schon jetzt wird das Update von seinem Nachfolger überschattet, der schon bald in die Betaphase gehen soll. Wie Dropbox mitteilt, sollten Nutzer:innen die Aktualisierung auf die kommende Beta vorerst meiden, da es zu temporären Problemen bei der Synchronisierung von Cloudspeichern kommen kann. Dies soll vor allem Dateien betreffen, die zwar lokal angezeigt werden, aber nur online verfügbar sind. In dem zugehörigen Dokument teilt Dropbox daher mit, dass aktiv an einer Lösung des Problems gearbeitet wird, um Nutzer:innen weiterhin Zugriff auf alle Clouddateien zu geben. Dazu will man im März eine Beta an die Mac-Nutzer:innen herausgeben.

Microsoft klärt über Änderungen auf

Anders als Dropbox geht Microsoft mehr auf die Details ein. So erklärte das Redmonder Unternehmen kürzlich, dass macOS Monterey 12.2 die letzte Version sein wird, die die lokal angezeigten Online-Dateien unterstützt. Dies liegt daran, dass das System aktuell noch auf veralteten Technologien basiert, die abgeschafft werden sollen. Daher arbeitet man an einer neuen Lösung, die ein besseres Erlebnis sowie eine tiefere Integration in macOS erlaubt. Dazu soll Apple eine langfristige Unterstützung zugesichert haben.

Eine bessere Zusammenarbeit mit Partner

Diese Ankündigungen legen die Vermutung nahe, dass Apple aktiv mit den verschiedenen Partnern in Kontakt steht, um schon vorab an neuen Ansätzen zu arbeiten. Bislang kündigte sich macOS 12.3 nämlich weder an noch ist eine Beta verfügbar. Letztere wird frühestens in der kommenden Woche erwartet, nachdem Apple macOS 12.2 für die Öffentlichkeit freigegeben hat.

Nutzt du eigentlich noch Cloud-Lösung wie Dropbox, OneDrive oder Google Drive oder bietet dir Apples iCloud Drive mittlerweile alle notwendigen Features, um deinen Alltag zu bewältigen? Lass es uns in den Kommentaren wissen.