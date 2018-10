Der Mac mini erstrahlt nun in Space Gray (Bild: Apple)

(Bild: Apple)

(Bild: Apple)

(Bild: D-Kuru, Apple Mac mini, CC BY-SA 3.0 AT) 1 /4

Nun also doch. Der Mac mini musste ganze vier Jahre auf neue Hardware warten, nun endlich stattet Apple das Gerät mit neuen Komponenten aus und verhindert den Tod des kleinen Macs. Die Desktop-Anwender mit kleinerem Geldbeutel sind Apple also doch noch wichtig. Tim Cook löst damit ein Versprechen ein, welches nun auch schon ein ganzes Jahr alt ist.

Der alte Mac mini war definitiv kein gutes Angebot mehr. Auch wenn der kleine Desktop-Zwerg der bisher günstigste Einstieg in den Mac-Kosmos war, so war der Preis von 569 Euro doch definitiv zu hoch. Dies lag schlicht an der veralteten Hardware mit einem i5-Prozessor und einer klassischen Festplatte mit 500 Gigabyte. So „moderne“ Errungenschaften wie SSDs oder schnellere Prozessoren suchte man bei diesem Mac vergeblich.

Das es mit dem kleinen Mac nicht zu Ende geht, das hatte Tim Cook bereits vor einem Jahr angekündigt. Damals antwortete er auf eine Mail eines Kunden, der nach eben einem solchen Update fragte. Und nun endlich liefert Apple auch.

Neue Hardware – kein neues Design

(Bild: Apple)

Viel Zeit nahm man sich bei der Keynote nicht, um den neuen Mac mini vorzustellen. Während Apple die Hardware ziemlich umkrempelt, bleibt das Design fast unverändert. Lediglich die Farbe des Gehäuses erstrahlt nun in Space Gray. Dafür ist das Gehäuse nun, wie beim neuen Mac Book Air, aus 100 Prozent recyceltem Aluminium.

Der neue Mac mini in Zahlen

(Bild: Apple)

Prozessor mit wahlweise vier oder sechs Kernen

5 x schneller als der Vorgänger

Intel UHD Grafikeinheit

Arbeitsspeicher mit maximal 64 Gigabyte

SSDs mit maximal 2 TB

Apple T2-Sicherheitschip

Neues Lüftungssystem

4 USB-C Schnittstellen und 2 USB-A Schnittstellen

Klassischer LAN-Anschluss

Kopfhöreranschluss

HDMI-Anschluss

Preis und Verfügbarkeit

Der Preis beginnt bei 899 Euro für die Grundausstattung, lässt sich aber auf bis zu 4.969 Euro erhöhen, wenn die beste mögliche Hardwareausstattung gewählt wird. Dann ist der Mac mini aber mit einem Intel Core i7 mit bis zu 4,6 GHz, 64 Gigabyte Arbeitsspeicher, 2 TB SSD und 10 Gigabyte Ethernet-Anschluss ausgestattet. Also eher ein Pro-Gerät.

Der neue Mac mini ist ab heute auf der Webseite von Apple bestellbar. Er wird ab Mittwoch, den 7. November ausgeliefert und ist im Apple Einzelhandel und über autorisierte Apple Händler erhältlich. Weitere technische Spezifikationen, Konfigurationsoptionen und Zubehör sind online bei Apple verfügbar.

Ansehnliche Historie

(Bild: D-Kuru, Apple Mac mini, CC BY-SA 3.0 AT)

Das erste Modell des Mac mini erblickte bereits 2005 das Licht der Welt. Damals noch auf der MacWorld Expo, einer Messe, an der Apple bis 2009 selbst teilnahm. Die erste Generation des Mac mini war noch mit einem Power-Prozessor ausgestattet und enthielt ein CD-Laufwerk oder wahlweise sogar einen DVD-Brenner (ältere Leser erinnern sich vielleicht an diese Technik). Die Festplatte war mit bis zu 80 Gigabyte für damalige Verhältnisse völlig ausreichend.

Im Laufe der Jahre veränderte der Mac mini nicht nur seine inneren Werte, sondern auch das Design wurde angepasst. Die weiße Oberseite aus Plastik wich einem vollständigen Gehäuse aus Aluminium. Außerdem verlor er bei einer Abmagerungskur ab der sechsten Generation sein optisches Laufwerk.

Heute schon fast in Vergessenheit geraten sind die vier Generationen der Server-Versionen des Mac mini. Von der Hardware-Ausstattung unterschied sich diese Version kaum von der normalen Variante. Allerdings kamen von Anfang an keine Laufwerke, sondern zwei Festplatten zum Einsatz. 2012 aktualisierte Apple zum letzten Mal den Mac mini Server und setzte ab da vollständig auf macOS Server. Inzwischen ist aber auch diese Software-Variante nur noch ein Schatten seiner selbst.

Ein guter Schritt, der dennoch zu lange gedauert hat

Alles in allem gelingt es Apple auf den ersten Blick den Mac mini wiederzubeleben. Somit kann man den Einstiegsrechner auch wieder ohne Bedenken weiterempfehlen, auch wenn er etwas teurer geworden ist. Interessanterweise erweitert Apple das Anwendungsfeld aber auch auf Pro-Nutzer. Zwar müssen diese dann auch deutlich tiefer in die Tasche greifen, aber der Mac mini kann in der höchsten Ausstattung schon fast als Mac mini Pro bezeichnet werden. Wohl kein anderer aktueller Mac bietet eine solche Bandbreite.

Wie gut sich das Gerät im Alltag schlägt, wird unser ausführlicher Test zeigen, sobald ein Modell in der Redaktion eingetroffen ist. Fraglich bleibt aber weiterhin, warum Apple für dieses Update so lange gebraucht hat.

