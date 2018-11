21.11.2018 - 20:13 Uhr Geschrieben von Mac Life



21.11.2018 - 20:13 Uhr Geschrieben von Mac Life

Lebt in den USA, schreibt aber in Deutsch: die Schriftstellerin Irene Dische. (Bild: Max Lautenschläger)

Neue Highlights bei iBooks, Kindle und Co. Wir präsentieren Ihnen dieses Mal neue Bücher von Irene Dische (Zum Lügen ist es nie zu spät), Marco Göllner (Oma Martha und ich), Maxim Leo & Jochen Gutsch (Es ist nur eine Phase, Hase), sowie Marc-Uwe Kling (Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat) und Joyce Carol Oates (Pik-Bube).

Zum Lügen ist es nie zu spät

Zum Lügen ist es nie zu spät (Bild: Hoffmann und Campe)

Die Romane von Irene Dische sind eine Entdeckung, ihre Sprache eine Überraschung – Geschichten, die man mit unerwarteter Wonne und kopfnickender Genugtuung liest. Gerade erst 2017 kam „Schwarz und Weiß” auf den Buchmarkt und hat mit Originalität und schrägen Figuren begeistert. Die deutschstämmige Autorin ist in New York geboren und aufgewachsen, lebt heute in Berlin und in den USA. Und das merkt man ihrem Stil tatsächlich auch an. Der legendäre Erzählband „Fromme Lügen“ machte sie 2007 mit einem Schlag zur Bestsellerautorin. Jetzt sind 2018 in „Zum Lügen ist es nie zu spät“ endlich alle ihre wunderbaren und wundersamen Erzählungen in einem Band versammelt – ergänzt um zwei neue, bislang unveröffentlichte Texte. Verlorene Muttersöhnchen, allzu selbstbewusste Versager, Außenseiter, Gestrandete, Emigranten, lebenstüchtige Frauen und männliche Weicheier, liebenswürdige Schmarotzer, schlitzohrige Verwirrte und anderes buntes Personal bevölkern Disches Welten, die mit haarsträubenden Schicksalen und unerhörten Wendungen aufwarten. Ein erzählerischer Kosmos voller Familien-, Liebes-, Lebens- und Lügengeschichten.

Fazit: Sie haben noch nie etwas von Irene Dische gelesen? Umso besser: Machen Sie es sich bequem und erfreuen Sie sich an schönen, klugen Sätzen.

Sie finden das Buch unter anderem in Apples Book Store, aber auch auf Amazon.

Oma Martha und ich Oma Martha und ich (Bild: Rororo) Hörspielmacher und Musiker Marco Göllner – vielen bekannt als Sprecher des Podcast-Intros von „Fest & Flauschig“ – hat sein erstes Buch vorgelegt: Äußerst unterhaltsame Erinnerungen an seine Kindheit „bei Omma“ in Ostwestfalen. Marco Göllner, Rororo.

Es ist nur eine Phase, Hase Es ist nur eine Phase, Hase (Bild: Ullstein) Ein Trostbuch für Alterspubertierende. Alters- was? Na, angegraute, bequeme, oft kurzsichtige Wesen, die die Ruhe lieben, das Wandern, das Wort „früher“ und bestuhlte Popkonzerte. Zu Recht ein Bestseller! Maxim Leo & Jochen Gutsch, Ullstein Extra.

Der Tag, an dem die Oma… Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat (Bild: Carlsen) ... das Internet kaputt gemacht hat. Ja, ein Kinderbuch – aber vom Autor der Känguru-Chroniken. Das funktioniert also auch bestens für große Leser und verkürzt die Wartezeit bis zum nächsten Känguru-Band, der im Oktober erscheint. Marc-Uwe Kling, Carlsen.

Pik-Bube Pik-Bube (Bild: Droemer) Im aktuellen Roman von Literatur-Ikone Joyce Carol Oates verfasst ein renommierter Schriftsteller unter dem Pseudonym „Pik-Bube“ verstörende Thriller. Als ein Plagiatsvorwurf aufkommt, entwickelt dieser ein Eigenleben. Joyce Carol Oates, Droemer.

