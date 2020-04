Lohnt sich der Aldi Medion MD 19500 Saugroboter für 111 Euro?

Aldi Nord bringt ab dem 20. April 2020 einen Staubsaugerroboter. Das Gerät kostet gerade einmal 111 Euro, während andere Modelle in den Elektronikmärkten für mehrere Hundert Euro gehandelt werden. Taugt der Medion MD 19500 Saugroboter also etwas?

Wir haben das Gerät unter die Lupe genommen. Der vollautomatische Sauger ist laut Hersteller mit einem intelligenten Navigationssystem ausgerüstet und soll so die Hausarbeit effizient und verlässlich machen. Hausarbeit? Das Gerät kann nur saugen aber nicht wischen.

Welche Navigation nutzt der Aldi Staubsaugerroboter?

Aldi hatte schon teuere Staubsaugerroboter im Angebot, die mit einem Laserscanner ausgerüstet waren. Dieser nimmt ein Bild des Raums auf und fährt dann nach genauen Raumplan los, um möglichst schnell aber ohne dreckige Reststellen an Kanten und Hindernissen loszulegen: Das kann der Staubroboter Aldi Medion MD 19500 nicht. Vielmehr verfügt das Gerät über eine sogenannte Gyro-Technik.

Der Staubsauger fährt also eine Route ab, ist mit Kollissionssensoren ausgerüstet und erstellt sich seine eigene Karte, die er dann systematisch abfährt. Ganz einfache Staubsaugerroboter gehen nach dem Chaosprinzip vor und lassen so viele Stellen aus und sind insgesamt bei der Reinigung sehr langsam. Der Raum wird vom Aldi-Gerät in mehrere Quadrate aufgeteilt, die in Bahnen einzeln abgefahren werden. Ist der Akku fast leer oder die Wohnung gereinigt, fährt der Roboter zur Ladestation zurück.

Wie ist der Aldi Staubsaugerroboter ausgestattet?

Wie bei vielen Modellen sind zwei Bürsten verbaut. Der Akku soll für eine Dauer von 90 Minuten halten, bis er wieder aufgeladen werden muss. Der Roboter benötigt keine Aufmerksamkeit - der Nutzer kann ihn auch so programmieren, dass er zu einer bestimmten Uhrzeit losfährt, selbst wenn niemand zu Hause ist. Danach kehrt er selbstständig in die Ladestation zurück und setzt seine Arbeit später mit neu getankter Energie fort. Die Aufladung des Lithium-Ionen-Akkus dauert 90 Minuten.

Wie groß ist der Staubbehälter?

Staub, Haare und anderer Schmutz werden im 0,3 Liter großen und herausnehmbaren Schmutzbehälter aufgefangen.

Wie groß ist der Roboter?

Der Medion MD 19500 misst im Durchmesser 30 cm und ist 8 cm hoch. Das ist recht wuchtig, so dass das Gerät vielleicht nicht unter alle Schränke und Sofas fahren kann.

Wie funktioniert die Bedienung des Medion MD 19500?

Auf der Oberfläche befinden sich Tasten zum Start und Stopp des Geräts. Außerdem gibt es eine Fernbedienung. Eine Steuerung per App ist leider nicht vorgesehen. Auch eine Anbindung an einen intelligenten Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder HomeKit von Apple bzw. Siri ist nicht vorhanden. Es besteht auch keine Nachrüstmöglichkeit.

Unser Fazit: Ist der Staubsauger zu empfehlen?

Der Medion MD 19500 von Aldi Süd ist sicherlich nicht das allereinfachste Modell - das sind solche, die nach dem Chaosprinzip vorgehen, doch er markiert auch nicht die Spitzenklasse des Konkurrenzumfeldes.

Die besten Modelle sind deutlich flacher, lassen sich per App oder gar mit einem Sprachassistenten steuern und haben vor allem eine bessere Navigation mit einem Laserscanner. Zudem kann der Aldi-Staubsaugerroboter nicht wischen - das heißt, sein Einsatz auf Fliesen ist zwar möglich, richtig sauber werden Küche und Bad jedoch nicht. Wir empfehlen das Gerät für Interessenten, die sich noch nicht sicher sind, ob sie einen Saugroboter überhaupt dauerhaft nutzen wollen und erst einmal Erfahrungen sammeln und nicht gleich hunderte von Euro ausgeben wollen.

Eure Meinung ist gefragt

Was haltet ihr von dem Aldi-Angebot? Ist das Gerät für seine Leistung zu billig oder zu teuer? Schreibt eure Meinung in die Kommentarfelder unterhalb des Artikels - wir und vor allem die anderen Leser dürften sehr daran interessiert sein.

