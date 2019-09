(Bild: Apple / Screenshot)

„Wir haben doch keine Zeit!“ Tim Cook meinte, Apple habe heute Abend so viel zu zeigen, dass er keine Zeit für seine üblichen Zahlen und Updates am Anfang einer Keynote hätte. Aber gab es letztlich echte Innovationen zu sehen, so wie es die Ankündigung des Events suggerierte? Und was ist ein iPhone Pro? Der Reihe nach.

Apple als Film- und Serienproduzent

Der Preis ist tatsächlich heiß: Apple TV Plus, der lang erwartete Videostreaming-Dienst von Apple, wird nur 4,99 US-Dollar im Monat kosten – und wer zukünftig ein neues iPhone / iPad, einen Mac oder ein Apple TV kauft, erhält sogar ein Jahr kostenlos Zugriff auf den Dienst. Das ist auf jeden Fall kundenfreundlich, ein bisschen skeptisch bin ich aber dennoch: Wenn ein Unternehmen wie Apple seine eigenen Inhalte produziert und damit ein ziemliches Mitspracherecht gegenüber den großen „Storytellern“ hat, die Apple so gerne für seine Marketingzwecke einsetzt, bleibt doch die Gefahr, dass wir es hier mit einem Angebot zu tun haben werden, dass ziemlich „streamlined“ ist. Wir haben ja bereits davon gehört, dass Apple die Produktion von Inhalten auch schon mal einstellt, wenn diese „zu dunkel“ sind. Vielleicht spricht Apple deshalb auch von „unserer“ – also seiner – Vision für das Fernsehen. Ganz ehrlich: Da ist mir Amazon mit seinem Kuddelmuddel-Angebot zwischen High-End-Serienstoff, Mega-Trash und obskuren Klassikern fast lieber.

Immer an: Die Apple Watch Series 5

Die Apple Watch mit Series 5 bekommt endlich ihr Always-on-Display und wird damit auch für diejenigen interessant, für die das Nichtvorhandensein desselben bislang ein Ausschlusskriterium in Sachen Apple-Uhr war. Sollte die Akkulaufzeit tatsächlich trotz der neuen Funktion beibehalten werden können, ist das ein guter Schritt – und das Modell mit Spaceblack Stainless Steal Case wird garantiert viele Abnehmer finden.

Ansonsten halten sich die Apple-Watch-Neuerungen jedoch in Grenzen. Interessant noch für alle, die auf der Suche nach einem einigermaßen aktuellen Modell zum vernünftigen Preis sind: Series-3-Modelle werden zukünftig für 199 US-Dollar erhältlich sein.

Ach ja, ein neues iPad – ohne viele Neuerungen – gibt es auch.

Für Profis? iPhone 11 & iPhone 11 Pro

Ja, ja, die großen Innovationen sind auch hier ausgeblieben, wird es einmal mehr heißen. Und das stimmt auch irgendwie. Aber andererseits: Was erwarten wir denn? Faltbare Geräte? Hologrammfunktion? Design aus Holz? Zugegeben, die Farbvarianten des iPhone11 wirken wie ein müder Aufguss des iPhone Xr, aber die technischen Detailneuerungen können sich durchaus sehen lassen. Nicht umsonst hat Apple bei seiner Präsentation sehr viel Zeit darauf verwendet, die neuen Kamerafunktionen zu demonstrieren. Features wie der Ultrawide-Modus für Fotos und Video und Gimmicks wie Slo-Mo-Selfies machen die ohne schon sehr gute Kamera der aktuellen High-End iPhone-Modelle zu einem echten Highlight im iPhone 11. Und, auch hier ist der Preis heiß: Denn das iPhone 11 wird ab 699 US-Dollar erhältlich sein, denn… Genau! Teurer wird es beim neuen iPhone Pro.

Kann ein Smartphone „Pro“ im Sinne von „für Profis“ sein? Apple meint, ja. Und Super Retina XDR Display klingt schon mal ziemlich profimäßig. Und neben dem neuen Bildschirm ist auch alles andere beim iPhone Pro und iPhone Pro Max ein bisschen besser als in anderen iPhones: besserer Sound, bessere Performance, drei Kameras, stärkeres Glass, höhere Wasserdichte und Low Power Design für lange Akkulaufzeit. Super, aber für wen ist das neue iPhone Pro jetzt? Pro-Fotografen? Regisseure? Musiker? Vielleicht, aber ein Smartphone ist ein Gerät für den Massenmarkt und insofern bleibt der „Pro“-Zusatz für das iPhone zunächst irritierend. Tatsache ist: Wir haben es hier mit dem neuen High-End-Modell zu tun, zu dem jeder greifen wird, der es sich leisten kann. Profi, oder nicht.

Fazit

Apples hat uns einmal mehr solide Neuheiten ohne große Überraschungen präsentiert. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

