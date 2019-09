10.09.2019 - 19:29 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Tim Cook präsentiert Details zu Apple TV+ (Bild: Apple)

Apple TV+ überrascht mit einem wettbewerbsfähigen Preis. 4,99 US-Dollar wird das Apple-TV-Plus-Streaming-Abo pro Monat kosten, wenn es am 1. November 2019 an den Start gehen wird. Zweite Überraschung: es wird Paket-Angebote geben. So ist etwa beim Kauf eines neuen iPad oder Apple-TV-Hardware das erste Jahr Apple-TV-Plus enthalten. Apple TV+ soll in 100 Märkten starten und sein Angebot kontinuierlich ausbauen.

Im Rahmen der Keynote vom 10. September 2019 gibt Apple den Starttermin für Apple TV+ bekannt. Dabei handelt es sich um ein neues Streaming-Angebot von Apple, das mit exklusiven Inhalten aufwarten wird. Der Dienst von Apple TV+ startet am 1. November 2019 in 100 Ländern. Laut Tim Cook wird der monatliche Abo-Preis bei 4,99 US-Dollar liegen. Da sei so viel wie anderswo für einen einzigen Film im Streaming verlangt werde. Zusätzlich spielt Apple seine Plattform-Macht aus. Beim Kauf eines neuen iPad oder eines Apple-TV-Gerätes oder einer anderen Apple-Hardware wird ein Gutschein für ein kostenloses Jahresabo von Apple-TV-Plus enthalten sein.

Zum kostenlosen Abo-Jahr sind laut Apple alle iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV und Macs berechtigt, die ab heute (10.9) verkauft werden. Wer sich unabhängig vom Geräte-Kauf für Apple TV+ entscheidet, darf in den ersten sieben Tagen kostenlos reinschauen. Zusätzlich zur eigenen Hardware unterstützen einige neuere Smart-TV-Geräte den neuen Apple-Streaming-Service - darunter auch Geräte von Samsung, Sony und LG. Amazon Fire TV wird ebenfalls Apple TV+ unterstützen.

Zum Start sind aufwändig produzierte Serien wie The Morning Show, Dickinson, See, For All Mankind und The Elephant Queen enthalten. Zudem befinden sich weitere exklusive Filme in der Produktion. Neue Inhalte sollen kontinuierlich ergänzt werden, verspricht Tim Cook in der Präsentation, der damit den Startschuss gibt für den im März vorgestellten Streaming-Service von Apple.

Kurzer Kommentar zur Preisgestaltung: logische Konsequenz, denn als Me-Too-Angebot müsste Apple zum selben Preis wie etwa Netflix mehr liefern. Das kann Apple aber nicht zum Start. Daher ist Apple günstiger, damit sich Netflix-Kunden auch das Apple-TV-Plus-Abo gönnen.

