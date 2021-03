iPhone bekommt magnetischen Lightning-Ersatz

Im kommenden Jahr wird Apples Lightning-Anschluss schon 10 Jahre und ist seither beim iPhone, iPod und dem iPad zu finden. Dennoch kommen seit Jahren immer wieder Rufe nach einem Wechsel zu USB-C auf. Dies liegt vor allem daran, dass Apple beim Mac schon weitestgehend den Wechsel vollzogen hat und auch beim iPad Pro und iPad Air zum Branchenstandard überging. Für das iPhone könnte Apple mehrere Varianten vorsehen.

Kein USB-C für das iPhone

Wie die Website MacRumors berichtet, wird Apple auf absehbare Zeit den Lightning-Anschluss nicht in Rente schicken und durch USB-C ersetzen. Dies will die Seite vom TF-International-Securities-Analysten Ming-Chi Kuo erfahren haben, der in der Vergangenheit selten daneben lag. Der Hersteller könnte stattdessen eher vollständig auf die Anschlüsse verzichten, sodass man das iPhone zukünftig vielleicht nur noch drahtlos laden kann. Wie es dann mit der Datenübertragung oder dem Wiederherstellen mithilfe eines Computers aussieht, bleibt ungewiss.

Deutlich wahrscheinlich ist ein neuer Ladeanschluss für das iPhone. Wie Patently Apple meldete Apple beim US-Patentamt Markenschutz für einen neuen Anschluss sowie Stecker an. Darin beschreibt der iPhone-Hersteller einen Stecker mit drei Pins, die stark an den alten MagSafe-Anschluss am Mac erinnern. Gleich mehrere mögliche Designs stellt man in Aussicht. Der größte Vorteil dürfte dabei nicht die magnetische Haftung sein, sondern die geringe Tiefe, die der neue Port benötigen könnte. Man könnte wertvollen Platz einsparen und etwa neue Hardware oder einen größeren Akku verbauen.

Zusätzlich könnte ein weiterer Nebeneffekt entstehen. Laut einigen Gerüchten sollen die MacBooks ebenfalls einen MagSafe-Anschluss erhalten. Dadurch könnte man wiederum dasselbe Ladekabel für den Mac und das iPhone verwenden.

Was haltet ihr von der Idee, Lightning durch einen MagSafe-Port zu ersetzen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.