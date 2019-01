22.01.2019 - 12:13 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



(Bild: Stefan Molz)

Seit Apple die kabellosen Ohrhörer AirPods im Dezember 2016 veröffentlichte, erfreuen sie sich großer Beliebtheit. Egal, ob für den Sport, Telefonkonferenzen oder gar als Hörhilfe - Die AirPods bieten großes Potential bei einem soliden Preis-Leistungsverhältnis. Zudem ist Apple kontinuierlich bemüht neue Funktionen via Firmware-Updates hinzuzufügen. Eine der neuesten Funktionen ist das Live-Mithören.

Live-Mithören als zusätzlich Hörhilfe

Im Sommer veröffentlichte Apple iOS 12. Gemeinsam mit dem neuen Betriebssystem für iPhone und iPad hielt auch ein weiteres Feature für die AirPods Einzug: Live-Mithören. Die Funktion nutzt dabei die Kombination aus AirPods und iPhone und wandelt letzteres in ein Mikrofon um. Dadurch soll etwa die Lautstärke von Gesprächen in lauten Umgebungen wie Restaurants verstärkt und gefiltert werden.

Dies ist durchaus praktisch und lässt sich auch entsprechend zweckentfremden. So könnte beispielsweise ein iPhone in einem Raum platziert werden, während der Nutzer über die AirPods das Gespräch belauschen kann. Allerdings kann dies nicht nur zum Belauschen verwendet werden, sondern ist eine nützliche Option, um kein Wort eines Gesprächs zu verpassen, wenn man mal eben in den Nachbarraum – etwa in die Küche oder ins Badezimmer – geht. Daneben wirft dies auch die Frage auf, ob das Feature bei einer solchen Nutzung überhaupt zulässig ist. Rechtlich gesehen müssen „die Belauschten“ über den Umstand aufgeklärt werden, da dies ohne vorherige Zustimmung einen Eingriff in die Privatsphäre darstellt.

So funktioniert Live-Mithören mit den AirPods und dem iPhone

Live-Mithören setzt iOS 12 sowie ein bestehende Bluetooth-Verbindung zwischen iPhone und AirPods voraus. Zudem sollte der Abstand zwischen beiden Geräten nicht zu groß sein, um korrekt zu funktionieren. Dieser kann zwischen 5m und 15m betragen – je nach Umgebung.

Um das Feature zu aktivieren, öffnen Sie zunächst die Einstellungen auf Ihrem iPhone und tippen dann auf „Kontrollzentrum > Steuerelemente anpassen“. Über einen Fingertipp auf das Plus-Zeichen vor „Hören“ fügen Sie die Funktion hinzu. Sie können die Einstellungen wieder verlassen. Rufen Sie nun das Kontrollzentrum auf und tippen Sie auf das Icon mit dem Ohr. Aktivieren Sie nun Live-Mithören und passen Sie gegebenenfalls die Lautstärke an.

Übrigens kann Live-Mithören nur für die AirPods sowie mit Hörgeräten verwendet werden, die von Apple mit dem „Made for iPhone“-Logo zertifiziert sind. Andere Bluetooth-Kopfhörer wie die BeatsX können die Funktion nicht nutzen.

