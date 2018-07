25.07.2018 - 22:09 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



In der kommenden Woche wird Apple seine Quartalszahlen verkünden, doch die Marktforscher von CIRP haben jetzt schon eine Studie veröffentlicht, nach der das iPhone 8 Plus das bestverkaufte iPhone war. Danach kommt das iPhone X.

Die CIRP-Studie ergab nach einem Bericht von 9to5Mac, dass das iPhone 8 Plus das meistverkaufte iPhone-Modell im zweiten Quartal 2018 in den USA war und 24 Prozent des Smartphone-Umsatzes von Apple ausmachte. Auf das iPhone X entfielen 17 Prozent, auf das iPhone 8 13 Prozent.

Insgesamt machten die iPhone-Modelle 2017 54 Prozent des iPhone-Umsatzes aus, während die restlichen 56 Prozent auf ältere Modelle aufgeteilt sind. Im Vorjahr machte das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus - damals die neuesten Modelle - über 80 Prozent des Umsatzes aus.

"In einem normalerweise ruhigeren Quartal [...] ist die Aufschlüsselung der Modelle interessant, da ältere Modelle nach wie vor beliebt sind", sagt Josh Lowitz, CIRP-Partner und Mitbegründer. "Die neuesten Modelle iPhone 8, 8 Plus und X machen etwas mehr als die Hälfte des Umsatzes aus, doch im letzten Jahr waren es zu diesem Zeitpunkt die damals neuesten iPhone 7 und 7 Plus mit über 80%."

Beim iPad sind die Zahlen weniger spektakulär. Das 9,7-Zoll-iPad 2017/2018 machte 31 Prozent des Umsatzes aus, während die iPad Pro-Modelle zusammen 40 Prozent ausmachten und sich relativ gleichmäßig aufteilten. Interessanterweise hat das iPad mini 4 18 Prozent des Umsatzes erreicht - ein Plus von rund 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das zeigt, dass die Geräte noch lange nicht out sind. Vor allem Firmen kaufen unserer Erfahrung nach diese Tablets.

Apple wird am 31. Juli seine Geschäftszahlen präsentieren.

