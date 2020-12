iPhone 6s fällt aus dem Flugzeug und überlebt - Seht das ganze Video

Der brasilianische Dokumentarfilmer Ernesto Galiotto war auf einem Erkundungsflug für eines seiner nächste Projekte unterwegs. Dabei filmte er mit seinem iPhone 6s aus einem Kleinflugzeug heraus – aus dem offenen Fenster. Natürlich kam es, wie es kommen musste.

iPhone 6s filmt Sturz aus Flugzeug

Wie die portugiesischsprachige Website G1 berichtet, war Galiotto gerade über einem Strand in Cabo Frio bei Rio de Janeiro unterwegs. Bis kurz vor dem Vorfall hielt es sein iPhone 6s in zwei Händen und dreht sich kurz, um mit dem Piloten zu sprechen. Dabei nahm er eine Hand vom Smartphone und übergab es damit dem Wind. Galiotto glaubte seine Daten und iPhone verloren. Dennoch überprüfte er mittels iCloud die integrierte Suchfunktion und konnte es in Strandnähe lokalisieren. An der Absturzstelle musste der Dokumentarfilmer erstaunt feststellen, dass das Gerät trotz des Sturzes noch intakt war und nur die Hülle sowie die Displayschutzfolie etwas abbekommen haben. Sturzmildernd dürfte dabei der weiche Sand gewirkt haben.

Wie er selbst sagte, hatte er daran geglaubt, dass er es wiederfindet, wenn es nicht gerade ins Wasser gefallen ist. Weiter führt er aus, dass sich am Strand Personen aufgehalten haben, die von dem iPhone hätten getroffen werden können. Bei einer Flughöhe von mehr als 600 Meter hätte dies zu einer „Tragödie“ führen können, wie Galiotto meint. Den ganzen Bericht sowie die zugehörigen Videos findet ihr bei G1.

Oft gehen solche Zwischenfälle weniger glimpflich für das Gerät aus. Wäre der Untergrund hart gewesen, wäre es womöglich in seine Einzelteile zersprungen, während ein Sturz ins Meer das Auffinden deutlich erschwert hätte. In den vergangenen Jahren haben wir mehrfach von ähnlichen Fällen berichtet. Einmal überlebte ein iPhone auch mehrere Tage in einem See, bevor es von Tauchern geborgen werden konnte.

Ist euch so etwas schon einmal passiert oder schützt ihr euch besser? Beispielsweise mit einer Armschlaufe? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.