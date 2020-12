Pandemie: Beim iPhone 13 soll es keine Verzögerungen geben

Apple macht sich nach Angaben eines wohlbekannten Analysten pandemiefest. Es soll nicht noch einmal passieren, dass ausgerechnet der Umsatzbringer des Unternehmens nicht pünktlich auf den Markt kommen kann. Das passiere Apple beim aktuellen iPhone, so dass das Max und das Mini etwas später erschienen als geplant.

Wie der Analyst Ming-Chi Kuo berichtet, soll es beim iPhone 13 und seinen Abkömmlingen wieder nach dem alten Zeitplan und einer Parallelveröffentlichung gehen. Auch, wenn Corona bis dahin noch nicht ausgestanden ist. Einzelmaßnahmen nannte der Analyst nicht, aber es erscheint ausgemachte Sache zu sein, dass diesmal schlichtweg früher angefangen wird.

Beim iPhone 12 kam alles anders als gedacht

Normalerweise fängt Apple im Frühsommer mit der Massenproduktion der iPhone-Modelle an, beim iPhone 12 soll hingegen erst im September damit begonnen worden sein. So kam es auch dazu, dass das iPhone-Event nicht im September sondern erst im Oktober stattfinden konnte.

Vermutlich wird Apple beim iPhone 13 etwas früher mit der Massenproduktion beginnen wollen, um auf der sicheren Seite zu sein. So sollen dann wieder alle Geräte im September vorgestellt und erhältlich sein. Aber dieses Jahr hat uns allen gezeigt, dass es manchmal überhaupt nichts bringt, Pläne zu machen, weil diese von der Realität schneller eingeholt werden, als man sich in seien kühnsten (Alb)Träumen gedacht hat.

