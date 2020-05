Neuer Leak: Sieht so das günstige iPhone 12 aus?

Seit Monaten hält sich das Gerücht, dass Apple für 2020 mehr iPhone-Modelle als in den Jahren zuvor plant. Insgesamt sollen bis zu fünf neue Geräte erscheinen. Den Anfang machte bereits das iPhone SE (2. Generation) und vier weitere folgen dann im Herbst. Apple soll die iPhone-12-Reihe nämlich in zwei Low-End- und zwei High-End-Geräte aufteilen. Bei den meisten Leaks stehen derweil die beiden Pro-Modelle im Fokus, sodass nur wenig zu den günstigeren Modellen bekannt ist.

iPhone 12 in zwei Ausführungen

Wie Prosser bereits zuvor bekannt gab, erscheint das günstigere iPhone 12 in zwei Varianten. Eines wird ein 5,4-Zoll-OLED-Display besitzen, während das andere mit 6,1-Zoll-Bildschirm daherkommt. Sie sollen einen Rahmen aus Aluminium erhalten und erstmals eine kleinere Kamerakerbe besitzen. Außerdem ist 5G an Bord. Laut dem Leaker soll Apple hier jedoch auch die bessere mmWave-Technologie verzichten und diese nur in den High-End-Modellen verbauen.

Im Bezug auf das Design macht Prosser ebenfalls klare Aussagen. So soll der Rahmen des iPhone 12 nicht mehr abgerundet sein, sondern mehr an ein iPhone 5s beziehungsweise das aktuelle iPad Pro erinnern. Wie schon angesprochen soll die Kameraaussparung auf der Vorderseite ebenfalls kleiner ausfallen. Dabei sagt er über die Renderaufnahmen von iPhone Arena, dass sie seines Wissens nach sehr akurat sind und Apple etwas sehr ähnliches im Herbst präsentieren wird.

Sollte Apple das iPhone 12 tatsächlich so veröffentlichen oder wünscht ihr euch mehr Änderungen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.