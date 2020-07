iPadOS 14: So gut hätte der Home-Bildschirm mit Widgets aussehen können

Der Designer Parker Ortolani fiel bereits in der Vergangenheit positiv mit seinen realitätsnahen Konzepten auf und gab daher schon anhand von Gerüchten und Leaks Ausblicke auf iOS 14, bevor Apple das Betriebssystem im Juni ankündigte. Jetzt nahm er sich einer Kuriosität an. Nachdem Apple iPadOS 14 vorstellte, sagte man, dass es die Funktionen von iOS 14 beinhaltet. Doch dies ist nur die halbe Wahrheit. Am Tablet wird Apple nämlich gleich auf mehrere Features verzichten, die die Highlights des iPhone-Betriebssystems bilden. Daher hat sich Ortolani Gedanken gemacht und ein iPadOS-15-Konzept entwickelt.

iPadOS 15 erhält iOS-14-Funktionen

Es ist eigentlich merkwürdig, dass Apple am iPad auf mehrere Schlüsselfunktionen von iOS 14 verzichtet. Allen voran sind dabei die Widgets sowie die App Mediathek zu nennen, von denen unter iPadOS 14 jede Spur fehlt. Dabei hätten gerade die Widgets großes Potenzial auf dem iPad und könnten deutlich mehr Informationen liefern – wie Ortolani zeigt. Schon seit iPadOS 13 lassen sich die Widgets direkt auf dem Home-Bildschirm einblenden. Daher ist unklar, weshalb man sie nun nicht frei platzieren kann wie am iPhone.

Zusätzlich werden iPad-Nutzer die App Mediathek nicht erhalten. Laut Apple organisiert diese sämtliche Apps in Kategorien, zeigt Benachrichtigungen an und informiert über die zuletzt installierten Anwendungen. Außerdem lassen sich ganz Seiten ausblenden, um den Home-Bildschirm aufzuräumen. Auch hier präsentiert der Konzeptdesigner wie es aussehen könnte.

Daneben geht es für sein Konzept noch einen Schritt weiter und führt iPadOS und macOS weiter zusammen, indem er ein sogenanntes Pro Menü zeigt. Dieses funktioniert teilweise wie das Apple-Logo in der Menüleiste von macOS und lässt dich beispielsweise dein iPad neustarten. Außerdem fügt er dem Menü weitere nützliche Funktionen wie Benachrichtigungen, zuletzt verwendete Apps oder sogar die Einstellungen-App hinzu.

Was haltet ihr von dem Konzept? Viele Punkte hätte Apple bereits in diesem Jahr einführen können und verpasste die Chance aus unbekannten Gründen.

more detailed breakdowns of each major concept https://t.co/qYhV6MzZgG pic.twitter.com/YBf56EGIeC — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) July 21, 2020