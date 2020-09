Erhält das iPad Pro 2021 diese geniale Technologie?

Das iPad Air 4 sieht aus wie das iPad Pro und hat dazu viele Funktionen geerbt. Für ungeübte Augen sehen beide Geräte nahezu identisch aus und erst der Blick auf das Datenblatt verdeutlicht die Unterschiede. Im kommenden Jahr könnte jedoch Apples Pro-Tablet einen großen Sprung nach vorne machen.

Gerüchte über Gerüchte, die zuverlässig klingen

Bereits vor Monaten teilte der Analyst Ming-Chi Kuo mit, dass Apple ab Ende 2020 mehrere Geräte mit einer neuen Displaytechnologie ausstatten will. Etwa sechs Geräte sollen den Anfang machen und auch das iPad Pro könnte sich in der 12,9"-Variante darunter befinden. Wie nun das Wirtschaftsblatt DigiTimes ausführt, soll das große Pro-Tablet sogar Apples erstes Gerät mit miniLED-Display werden. Jedoch ist aufgrund der Pandemie nicht mit einer Veröffentlichung in 2020 zu rechnen. Vielmehr soll es erst Anfang 2021 erscheinen – etwa ein Jahr nach der letzten Aktualisierung.

Dem Bericht zufolge soll es weitere Neuerungen bieten. Ähnlich wie die neuen iPhone-Modelle soll Apple die Mobilfunkoption von LTE auf 5G anheben und damit eine bessere Datenübertragung unterwegs ermöglichen. Daneben wird es vermutlich auch den leistungsstärksten A-Chip bisher erhalten. Der A14X soll den normalen A14 Bionic aus dem iPad Air deutlich übertreffen und sogar zahlreiche Laptops hinter sich lassen.

Mit miniLED-Displays in die Zukunft

Apple soll neben dem iPad Pro auch die MacBook-Pro-Modelle mit der neuen Displaytechnologie ausstatten. Der iMac Pro könnte dann ebenfalls folgen. Damit könnte Apple die ohnehin hohe Displayqualität weiter erhöhen. Bislang scheute Apple aus Kostengründen den Einsatz von OLED-Displays abseits des iPhones und der Apple Watch.

Mit miniLED steht jedoch eine günstige Alternative bereit, die der OLED-Technologie nicht nachsteht, sondern deren Probleme sogar löst. Die neuen Displays sollen durch hohen Kontrast, ein tiefes Schwarz sowie eine hohe Energieeffizienz punkten. Außerdem kosten die miniLED-Displays deutlich weniger als vergleichbare OLEDs.

