iOS 14.5: So wird Spotify demnächst zu deinem Standard-Musikplayer

Spätestens seit dem HomePod kamen die Rufe auf, dass Apple das Ökosystem für weitere Anbieter öffnet – ähnlich wie Amazons Alexa. Nutzer wollten Spotify oder andere Audiodienste auch am Smart Speaker nutzen. Auch am iPhone blockierte Apple die Sprachsteuerung lange, bevor man schließlich die Schnittstelle doch freigab. Allerdings wird seither stets ein verlängerter Zusatzbefehl fällig, damit es klappt. In iOS 14.5 geht man nun einen neuen – längst überfälligen – Weg.

iOS 14.5: Lege Spotify als Standard-Musik-App für dein iPhone fest

Aktuell befindet sich iOS 14.5 zwar noch in einer frühen Betaphase, verbirgt aber viele neue Funktionen. Eine war sogar so versteckt, dass man sie erst nach knapp einer Woche entdeckt hat. In der neuen Version reagiert nämlich Siri ganz speziell auf deinen Wiedergabewunsch. Bei der ersten Anfrage etwas wiederzugeben, zeigt dir der Sprachassistent alle verfügbaren und auf deinem Gerät installierten Audio-Apps an. Wählst du einen Dienst aus, dann wird ihn sich Siri für zukünftige Anfragen merken und in dadurch als Standard-Anwendung einsetzen.

Wie Reddit-Nutzer festgestellt haben, gilt dies nicht nur für die Musik-App, sondern auch für Podcasts. Und es kommt noch besser. Hat man die Musik-App gänzlich von seinem Gerät gelöscht, dann startet Siri die Musik direkt von Spotify oder einem anderen installierten Player. Dennoch wird auch aufmerksam gemacht, dass das Feature nicht immer korrekt funktioniert. Insgesamt lässt sich sagen, dass die Einstellung einer neuen Standard-App für Musik anders funktioniert als beim Browser oder der Mail-App und sich nicht über die Einstellungen-App auswählen lässt. Apple reagiert damit weiter auf die Vorwürfe der Wettbewerbsverzerrung und lässt Entwicklern mehr Handlungsspielraum.

Was haltet ihr von der Änderung? Setzt ihr auf Spotify oder Apple Music? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.