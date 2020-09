iOS 14: Golden Master jetzt für Entwickler verfügbar

Apples aktuelle Betaphase war äußerst ungewöhnlich. Sie erstreckt sich nicht nur über acht Updates, sondern auch die Golden Master, die als finale Version vor der breiten Veröffentlichung gilt, erscheint nur wenige Stunden, bevor Apple iOS 14 für alle freigibt. Üblicherweise liegen mindesten sieben Tage zwischen beiden Freigaben.

Entwickler können iOS 14 bereits herunterladen

Seit Ende Juni veröffentlichte Apple in Abständen von einer bis zwei Wochen regelmäßig neue Vorabversionen. Später konnten auch Teilnehmer des Public Beta Programms das neueste Betriebssystem herunterladen und ausgiebig testen.

Nun steht die Golden Master für Entwickler als drahtloses Update bereit. Dasselbe gilt auch für iPadOS 14, tvOS 14 und watchOS 7, die nun in der finalen Fassung bereitstehen. Wie Apple ankündigte, sollen alle vier Betriebssysteme bereits morgen für die Öffentlichkeit freigegeben werden.

Was ist neu in iOS 14 und Co.?

Apple stellte auf der WWDC 2020 zahlreiche neue Betriebssysteme vor, die am 16. September erscheinen sollen. Die großen Highlights stellen bei iOS 14 natürlich die neuen Widgets auf dem Home-Bildschirm sowie die App-Mediathek zur einfachen Organisation der Apps dar. Beim iPad wurde hingegen der Apple Pencil mächtiger, indem er nun Handschrift in Text umwandelt und Siri nimmt endlich nicht mehr den ganzen Bildschirm ein. Die Apple Watch wird mit watchOS 7 endlich zum Schlaftracker und soll die Schlafqualität durch die Einhaltung von Schlafenszeiten verbessern. Neue Zifferblätter dürfen natürlich auch nicht fehlen. Beim Apple TV fallen die Neuerungen weniger auf. Apple spendiert ihm mit tvOS 14 eine systemweite Bild-in-Bild-Funktion, die übrigens auch auf dem iPhone Einzug hält. Daneben lassen sich über das Kontrollzentrum HomeKit-Geräte einfacher bedienen und etwa auch Kameras anzeigen.

Alles in allem erwartet uns am 16. September ein Tag voller großer Updates für unsere liebsten Geräte. Auf welche Aktualisierung freut ihr euch am meisten?